Argentina quedó afuera en la carrera por los Premios Oscar 2024

La representación cinematográfica de la Argentina en la competencia por el prestigioso premio Oscar 2024 quedó descartada, según lo anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La película seleccionada para representar al país este año, Los delincuentes no logró posicionarse entre las 15 finalistas en la categoría de Mejor Película Internacional. En esta categoría, se destacan Tótem, de México, y La sociedad de la nieve, de España, siendo estas las únicas películas de habla hispana que consiguieron un lugar en la lista.

La decisión de la Academia generó una notable decepción en la industria cinematográfica local, que tenía la esperanza de ser nominada por segundo año consecutivo en esta categoría, tras el éxito de Argentina, 1985. Dicha película fue finalista en la ceremonia del año pasado, pero no logró superar a la ganadora, Sin novedad en el frente de Alemania.

Así las cosas, la primera lista de finalistas para el Oscar Internacional incluye a películas como The Taste of Things, de Francia; Hojas de otoño, de Finlandia; The Zone of Interest, del Reino Unido; Perfect Days, de Japón, y la ya nombrada La sociedad de la nieve, además de The Promised Land, de Dinamarca; Godland, de Islandia; Io Capitano, de Italia; Four Daughters, de Túnez, 20 Days in Mariupol, de Ucrania; Amerikatsi, de Armenia; The Monk and the Gun, de Bután y The Mother of All Lies de Marruecos.

La española La sociedad de la nieve fue una de las seleccionadas (Créditos: Netflix)

La votación para las nominaciones finales tendrá lugar del 11 al 16 de enero, seguida por el anuncio oficial de los nominados el día 23 del mismo mes. La votación final será del 22 al 27 de febrero, culminando con la esperada 96ª entrega de los Premios de la Academia el domingo 10 de marzo.

Los delincuentes se presentó con éxito en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes 2023 en mayo último. En el evento, obtuvo el respaldo de una crítica favorable que le otorgó un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes. Pero su periplo no termina ahí: también fue parte de la selección de importantes festivales cinematográficos internacionales en Toronto, Nueva York y San Sebastián este mes.

En este film, Morán (Daniel Elías) es un empleado bancario de Buenos Aires que, hastiado de la rutina corporativa, concibe un arriesgado plan para asegurarse una jubilación tranquila, aunque de manera ilegítima. El plan incluye una confesión y un periodo de encarcelamiento mientras un colega resguarda el botín.

"Los delincuentes", de Rodrigo Moreno, se presentó con éxito en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes 2023 en mayo

Pero como se deduce, las cosas no marchan según lo planeado. Román, el personaje encarnado por Esteban Bigliardi, se encuentra en la encrucijada de proteger el dinero robado mientras se adentra en un enclave rural donde encontrará a una mujer que cambiará el rumbo de su destino. El adelanto muestra a Morán y a Román comiendo una pizza en un bar de Buenos Aires, donde Daniel le propone el singular acuerdo.

La idea original de Los delincuentes, de hecho, remite a una película clásica del cine argentino, Apenas un delincuente (Hugo Fregonese, 1949), en la que un humilde banquero encuentra un fallo en la legislación argentina y decide aprovecharlo robando el dinero de su propio banco, escondiéndolo y aceptando la pena para recoger su dinero una vez salga de la cárcel. “Con el tiempo deseché la idea, pero más tarde volví a ella para darle una vuelta, manteniendo solo la idea de un personaje que busca robar dinero de su trabajo, esconderlo y entregarse a la policía. Yo no quería contar la historia de alguien que buscaba el dinero, me parecía muy poco atractivo, quería la de alguien que buscara la libertad”, contó el director Rodrigo Moreno, en charla con Infobae.

“Soy consciente del metraje de la película y de la atención que demanda, que no será para todos. Pero aun así, creo que muchas veces vemos varios capítulos de una serie y nos lleva varias horas del día o de la noche, y no pasa nada. Los delincuentes propone otra forma de emplear esas tres horas, vivir una experiencia distinta, no sé si más original, pero desde luego más libre que el cine que se viene haciendo a nivel comercial”, explicó.