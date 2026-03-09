Oriana Sabatini presentó por primera vez a su hija Gia con una emotiva foto

La cantante y actriz Oriana Sabatini compartió por primera vez una imagen junto a su hija Gia, en una publicación que rápidamente generó una fuerte repercusión en redes sociales. El gesto marcó el primer retrato público entre madre e hija desde el nacimiento de la beba, ocurrido el lunes pasado en Roma.

En la fotografía difundida en sus redes, se observa a Sabatini sosteniendo a la recién nacida en brazos mientras apoya la cabeza sobre su hombro, en una escena íntima que transmitió el clima emocional que atraviesa la familia tras la llegada de la niña.

Aunque la artista ya había anunciado el nacimiento el mismo día en que ocurrió, hasta ese momento no había compartido una imagen junto a su hija. La nueva publicación, difundida casi una semana después, despertó una ola de mensajes de afecto de seguidores y amigos que celebraron el momento.

Un nacimiento que llegó tras una jornada inesperada

La llegada de Gia tuvo un contexto particular que fue relatado por la actriz y conductora Catherine Fulop, madre de Oriana, quien compartió en sus redes sociales distintos detalles de la jornada. Según explicó, el nacimiento ocurrió luego de que Oriana y su familia asistieran a un partido de fútbol en el que jugaba el delantero argentino Paulo Dybala. Fue durante ese encuentro cuando comenzaron las primeras señales de que el parto estaba cerca.

La propia Fulop describió el momento inicial con una frase que rápidamente se viralizó en redes:

"Contracciones en el entretiempo", escribió al recordar el instante en que comenzaron los síntomas que anticipaban el nacimiento.

La actriz relató además que, mientras intentaban comprender la situación, el grupo recurrió a búsquedas rápidas en internet para intentar interpretar lo que estaba sucediendo. "Googleando '¿cada cuánto son normales?'", recordó en uno de sus comentarios.

Del estadio al hospital

El relato de Catherine Fulop también incluyó una descripción detallada del momento en que abandonaron el estadio para dirigirse al sanatorio. En un video que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz recordó la transición entre la tranquilidad del partido y la urgencia del nacimiento.

Según su relato, la salida del estadio tuvo un tono que combinó nervios y humor: "Caminata dramática al hospital", describió. "Mate en mano porque argentinos nivel experto", agregó al reconstruir la escena.

La familia pasó de asistir al encuentro deportivo como espectadores comunes a convertirse en protagonistas de una situación cargada de emoción y expectativa.

La espera antes del nacimiento

Una vez en el hospital, comenzó el tiempo de espera previo al nacimiento de la beba. Catherine Fulop también compartió ese momento con sus seguidores, describiendo el clima que se vivía mientras aguardaban noticias.

La actriz resumió esa etapa con una serie de imágenes cotidianas que reflejaban el cansancio y la tensión propios de la espera: "Campamento en sillones, versión supervivencia"

"Risas, nervios, ojeras"

"Todos tirados como si hubiéramos corrido la maratón"

La escena que describió transmitía el estado emocional del grupo familiar, que atravesaba el proceso entre la ansiedad y la expectativa.

Finalmente, tras ese período de espera, llegó el momento que todos aguardaban. "Y después de toda esa producción... apareció Gia", relató Fulop al recordar el instante en que nació su nieta.

La foto que emocionó a los seguidores

El posteo de Oriana Sabatini se convirtió rápidamente en el centro de atención entre sus seguidores. La imagen difundida en redes mostró un instante íntimo entre madre e hija, capturado en un clima de calma y ternura.

En la fotografía se observa a la cantante abrazando a la recién nacida y sosteniéndola cerca del hombro, una escena que transmitió el vínculo inmediato entre ambas.

La publicación generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones, con seguidores que celebraron la llegada de la niña y acompañaron a la artista en este nuevo momento de su vida.

El mensaje de Catherine Fulop

Entre las reacciones más emotivas se destacó la de Catherine Fulop, quien compartió la misma imagen en sus historias de Instagram y acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su hija.

En su texto, la actriz combinó el orgullo familiar con una reflexión sobre la maternidad y el paso del tiempo. El mensaje decía:

"Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros. Feliz Día de la Mujer, hija. Te admiro".

La frase sintetizó el momento que atraviesa la familia tras el nacimiento de la beba.