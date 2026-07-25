Aseguran que La Joaqui y Luck Ra atraviesan una fuerte crisis y estarían separados

Los rumores de separación entre La Joaqui y Luck Ra volvieron a cobrar fuerza en las últimas horas. Según revelaron en el programa LAM (América), la pareja estaría atravesando una profunda crisis y llevaría más de un mes sin estar junta, aunque hasta el momento ninguno de los dos artistas confirmó públicamente la ruptura.

La información fue dada a conocer por el panelista Pepe Ochoa, quien aseguró que el distanciamiento comenzó hace aproximadamente un mes y medio.

"Ellos están en una crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien", sostuvo.

De acuerdo con esa versión, la decisión de poner distancia habría sido tomada por Luck Ra, mientras que La Joaqui todavía intentaría sostener la relación.

"Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender", afirmaron durante el ciclo.

Los indicios que alimentan los rumores

Según trascendió, ambos decidieron mantener la situación en reserva para preservar a la cantante y evitar una mayor exposición mediática.

No sería la primera crisis que atraviesan. Hace unos seis meses también habrían pasado por un distanciamiento, aunque en aquella oportunidad lograron recomponer el vínculo.

Entre las señales que despertaron las versiones de ruptura, señalaron que La Joaqui dejó de participar de las reuniones y salidas con el grupo de amigos del cantante cordobés.

Además, durante una reciente transmisión en vivo realizada desde España, Luck Ra evitó responder las preguntas de los seguidores sobre su situación sentimental. En cambio, La Joaqui hizo una breve mención al artista en el programa que comparte con Flor Jazmín Peña, aunque sin brindar definiciones.

Otro de los detalles que llamó la atención de los fanáticos es que la pareja dejó de compartir fotografías juntos en redes sociales durante las últimas semanas, un cambio que alimentó aún más las especulaciones sobre el presente de la relación.

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