Escándalo total: Wanda Nara calificó a Mauro Icardi de "psiquiátrico" y se consideró una "rehén"

uego del robo sufrido en su casa de campo ubicada en Milán, Italia, durante su permanencia en Estados Unidos, cuando se desarrollaba el Mundial 2026, Wanda Nara volvió a pronunciarse públicamente sobre el conflicto que mantiene con el padre de sus hijas, Mauro Icardi.

En ese contexto, la empresaria e influencer cuestionó con dureza la actitud del futbolista y lo calificó de "psiquiátrico", al considerar que no está colaborando con un aspecto que define como fundamental: la recuperación y expedición de los pasaportes de las niñas.

Las declaraciones de Nara se produjeron mientras continúa el proceso judicial que involucra a ambas partes y que tiene como eje la situación de las menores y la documentación necesaria para su traslado.

La resolución del juez Adrián Hagopian

Uno de los puntos centrales del conflicto quedó reflejado en la resolución dictada el 21 de julio, cuando el juez Adrián Hagopian intimó a Mauro Icardi a presentarse y brindar toda la colaboración requerida ante las autoridades italianas.

La disposición judicial estableció que el futbolista debía:

Comparecer ante la autoridad correspondiente.

Prestar toda la autorización y colaboración necesaria ante la autoridad consular italiana.

Posibilitar la expedición de los pasaportes de las hijas en común.

Cumplir con esa obligación dentro del plazo de 48 horas.

La medida judicial se convirtió en uno de los principales argumentos expuestos por Wanda Nara para sostener sus reclamos públicos respecto del accionar del padre de sus hijas.

Benjamín Vicuña y su mirada sobre los conflictos familiares

En medio de esta situación también surgieron las declaraciones de Benjamín Vicuña, ex pareja de Eugenia "La China" Suárez y padre de dos de sus hijos.

Consultado sobre el escenario que atraviesan los distintos protagonistas, el actor sostuvo que procura afrontar estas situaciones con una mirada práctica y aseguró que se "adapta a lo que se puede", entendiendo que este tipo de conflictos forman parte de "la vida".

Además, explicó que continúa manteniendo contacto con la actual pareja del deportista y remarcó la importancia de preservar el diálogo cuando hay hijos en común.

En ese sentido expresó: "El diálogo debe existir por los chicos. Parece un lugar común, pero es necesario y fundamental. Las personas que dejan de pensar en eso...", dejando planteada su postura acerca de la necesidad de priorizar el bienestar de los menores por encima de las diferencias entre los adultos.

La respuesta de Wanda Nara

Mientras el conflicto continúa abierto, Wanda Nara volvió a cuestionar públicamente a Mauro Icardi y aseguró que espera un cambio de actitud por parte del futbolista.

"Estamos esperando que el psiquiátrico de Mauro recapacite; ya la justicia italiana le dijo a Mauro que las nenas estén acá en Italia o en cualquier lado, pero que deben estar con la mamá", manifestó.

Sus palabras reflejan el nivel de tensión existente entre ambas partes y la importancia que la empresaria le otorga a las resoluciones judiciales relacionadas con la situación de las menores.

La disputa por la custodia

Otro de los aspectos abordados por Wanda Nara estuvo vinculado a las versiones que indicaban que Mauro Icardi podría obtener la custodia de las niñas.

Frente a esos rumores, la empresaria rechazó esa posibilidad y sostuvo que no permitirá que el futbolista se lleve a sus hijas.

"No voy a permitir que se las lleve. La jueza del divorcio dijo que las nenas están judicializadas en Argentina, entonces Hagopian es competente", remarcó.

Con esa declaración, Nara volvió a respaldar la intervención del juez Adrián Hagopian dentro del proceso y reafirmó su postura respecto del marco judicial en el que se desarrolla la causa.

La preocupación por el estado emocional de las niñas

En el tramo final de sus declaraciones, Wanda Nara hizo referencia al impacto que, según sostuvo, esta situación está teniendo sobre sus hijas.

La empresaria afirmó que las menores atraviesan un momento de fuerte preocupación y describió consecuencias emocionales que atribuyó directamente al conflicto con su padre.

Entre sus afirmaciones destacó:

Las niñas tienen ansiedad.

Se encuentran angustiadas, según sus palabras, por culpa del padre.

Decidió quitarles las aplicaciones de los teléfonos celulares.

Definió la situación como "una locura".

Aseguró que se sienten "de rehenes".

"Mis nenas tienen ansiedad y están angustiadas por culpa del padre. Les tuve que sacar las aplicaciones de los celulares. Es una locura, estamos de rehenes", concluyó Wanda Nara.

Las declaraciones de la empresaria se producen en un contexto marcado por el robo sufrido en su propiedad de Milán, por la intervención judicial relacionada con la expedición de los pasaportes de sus hijas y por un conflicto familiar que continúa sumando nuevos episodios públicos. Mientras la Justicia avanza sobre las medidas dispuestas y las distintas partes mantienen posiciones enfrentadas, el eje de la discusión permanece centrado en la situación de las menores y en el cumplimiento de las resoluciones dictadas en el marco del proceso.