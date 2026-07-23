Gastón Sardelli defendió a Rosalía tras la polémica con Argentina: "Me parece una sobrerreacción"

La polémica que involucra a Rosalía por un video compartido en redes sociales sumó una nueva voz. Gastón Sardelli, guitarrista y cantante de Airbag, salió públicamente en defensa de la artista española y sostuvo que las críticas que recibió forman parte de una "sobrerreacción".

La controversia comenzó luego de que Rosalía republicara en sus redes un video de Mia Khalifa en el que la ex actriz para adultos realizaba comentarios despectivos hacia los argentinos tras la final del Mundial 2026. La publicación provocó una fuerte ola de críticas y llamados en redes sociales a cancelar los recitales que la cantante tiene previstos en Buenos Aires durante agosto.

En ese contexto, Sardelli consideró que la situación fue sacada de proporción y explicó que entiende perfectamente lo que pudo haber ocurrido.

"El reposteo de Rosalía tranquilamente me podría haber pasado a mí", expresó el músico.

Según explicó, muchas veces los artistas comparten publicaciones únicamente porque contienen una canción propia, sin detenerse a revisar el contenido completo del video.

"A veces, cuando una figura pone una canción tuya o te menciona, puede pasar que compartas, sin ver qué había de fondo. Le creo que no lo hizo con mala intención", sostuvo.

El integrante de Airbag también cuestionó el nivel de confrontación que se generó en redes sociales tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial.

"Me parece una sobrerreacción que forma parte de lo que se está buscando: que sea todos contra todos", afirmó.

Eliminó el mensaje y explicó los motivos

Horas después de publicar su opinión en la red social X, Sardelli decidió borrar el mensaje. Sin embargo, aclaró que no cambió de postura.

Ante la consulta de un usuario, explicó que eliminó la publicación porque observó que muchas cuentas utilizaban sus declaraciones para alimentar la polémica y generar interacciones.

"Porque ya vi gente que salió a desvirtuar para arengar más quilombo; la verdad, lo hacen para monetizar sus cuentas y prefiero no darles $$$. Mi mensaje ya está entre los que me siguen y eso es suficiente", respondió.

Las disculpas de Rosalía

Tras el revuelo, Rosalía publicó un mensaje en sus historias de Instagram para explicar lo sucedido y pedir disculpas al público argentino.

"Le di compartir porque sonaba 'La perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió junto a una bandera argentina y varios emojis.

Posteriormente, reforzó ese mensaje con una nueva historia en la que expresó su afecto hacia el país.

"Solo tengo amor por Argentina", publicó la cantante española.

La artista buscará ahora dejar atrás la controversia de cara a los conciertos que ofrecerá en Buenos Aires durante agosto.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.