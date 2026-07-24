Moria Casán fue filosa con la madre de Wanda y Zaira Nara: "Son dos buscadoras de billeteras"

Durante la más reciente emisión de La Mañana con Moria, el programa de Eltrece, Moria Casán protagonizó un momento de particular tensión al realizarle una pregunta sin filtros a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara y Zaira Nara.

La conversación ya se encontraba atravesada por distintos temas vinculados con la vida pública de sus hijas, entre ellos Mauro Icardi, la China Suárez y el robo ocurrido en la casa de campo de Milán. En ese contexto, la conductora interrumpió el relato de su invitada para plantearle una pregunta directa sobre la percepción que existe en el imaginario social respecto de Wanda y Zaira.

"Tus hijas, en el inconsciente popular, está que son dos buscadoras de billeteras. Eso lo tenés claro, ¿no?", preguntó Casán. Colosimo no esquivó el planteo ni reaccionó con molestia. Por el contrario, respondió desde una explicación vinculada con el ambiente en el que se desenvuelven sus hijas y con el tipo de relaciones que, según sostuvo, forman parte de ese universo social y profesional.

"En el ambiente en el que se mueven Zaira y Wanda, es muy difícil enamorarse de un señor que es dueño de la panadería o que tiene la verdulería. Es algo muy normal", afirmó.

La respuesta buscó contextualizar las elecciones sentimentales de Wanda y Zaira dentro del ámbito en el que desarrollan sus vidas, sin confrontar de manera directa con la percepción popular que Moria había puesto sobre la mesa.

El cruce por la China Suárez y los sentimientos de Icardi

Otro de los momentos destacados de la entrevista surgió cuando Moria Casán le preguntó a Nora Colosimo por declaraciones que había realizado días antes acerca de la China Suárez. La madre de Wanda y Zaira había insinuado que Mauro Icardi no estaba genuinamente enamorado de la actriz. A partir de ese antecedente, la conductora volvió a profundizar en la cuestión con una pregunta directa.

"¿Ahí te decía que la China tenía olor?", disparó Moria.

"Sí, por supuesto", respondió Colosimo.

La conductora no se conformó con esa respuesta y continuó indagando sobre la relación entre Icardi y la actriz: "Contame eso. ¿No le gustaba ella? ¿Por qué se fue a encamar con ella, entonces?".

Nora decidió no avanzar sobre ese terreno y respondió: "Eso preguntáselo a ella o a él". La conversación continuó con otra pregunta de Moria, que buscó abrir una posibilidad que Colosimo rechaza de plano: "¿No podés entender que Mauro se haya enamorado de esta chica?".

La respuesta de la madre de Wanda fue tajante. Recordó que había sido su hija quien tomó la decisión de terminar la relación en reiteradas ocasiones y señaló que, durante los momentos de mayor crisis de la pareja, el propio delantero acudía a ella como intermediaria.

El vínculo entre Nora Colosimo y Mauro Icardi

En ese tramo de la entrevista, Nora Colosimo destacó el vínculo que mantuvo con Mauro Icardi durante los años de relación con su hija. "La primera persona a la que él le pedía ayuda era a mí. Tuve charlas hermosas con Mauro y guardo los mejores momentos con él", afirmó.

La madre de Wanda llegó incluso a revelar un episodio ocurrido durante una de las peleas más fuertes de la pareja. Según contó, cuando Wanda se fue de la casa, Icardi pasó la primera noche en el departamento de su suegra. "Tuve el honor que durmió en mi cama Mauro. Para mí en ese momento era un hijo más", relató.

La declaración generó un momento particular en el programa y Colosimo aclaró inmediatamente, entre risas, que el futbolista había dormido solo. También contó que ella misma le había dado la llave y le había ofrecido el auto.

El recuerdo expuso la cercanía que, según sus propias palabras, existía entre ella y el delantero durante los momentos de crisis de la relación.

La crítica por la situación de las hijas de Wanda

En otro tramo de la entrevista, Nora Colosimo apuntó contra Icardi por su negativa a firmar los documentos que permitirían que las hijas de Wanda Nara regresaran a Buenos Aires. El planteo se produjo luego del robo ocurrido el 19 de julio en la casa de campo ubicada en las afueras de Milán. Según sostuvo Colosimo, la situación mantiene a las niñas en esa ciudad.

"Sé que él está mal psicológicamente, porque un papá que tiene bien la cabeza y está enamorado y contenido no hace eso", afirmó al referirse a la decisión que atribuyó al futbolista.

Luego fue aún más directa al cuestionar la situación en la que se encuentran las niñas: "No podés tener a las nenas varadas en una habitación de hotel de Milán porque tienen miedo de que ese grupo comando vuelva".

La cuestión se convirtió así en otro de los ejes de una entrevista en la que los conflictos familiares y las diferencias entre los protagonistas ocuparon buena parte de la conversación.

El nuevo desafío de Nora Colosimo en el streaming

Durante la emisión, Nora Colosimo también anunció que el próximo 6 de agosto comenzará a conducir su propio streaming. La noticia generó una rápida reacción de Moria Casán, quien le advirtió sobre la exposición que implicará iniciar un proyecto propio siendo la madre de dos de las mujeres más mediáticas del país.

"Cuando sos la madre de las mujeres más mediáticas de este país, vas a ver lo que van a hacer las críticas. Agarrate con lo que te va a pasar", le dijo la conductora. Colosimo comprendió la advertencia y, posteriormente, aceptó sin dudas la invitación de Moria para participar en el panel de su programa.

El anuncio de su llegada al streaming abre así una nueva etapa para la madre de Wanda y Zaira Nara, que comenzará a desarrollar un espacio propio en un contexto de alta exposición pública.