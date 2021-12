Balance 2021: Las grandes series del año

Este 2021 que empieza a despedirse fue el de la definitiva consolidación de los servicios de streaming. Es que a las principales plataformas que desde hace ya bastante tiempo operan en la Argentina, como Netflix, Amazon Prime Video o Apple TV+, se les sumaron fuertes competidoras como, por ejemplo, HBO Max (llegó el 29 de junio) y Star+ (desembarcó el 31 de agosto). Esta última se comercializa muchas veces en “combo” con Disney+, que el 17 de noviembre celebró su primer año en el mercado local.



El panorama del sector, por supuesto, es mucho más amplio (MUBI, Flow, Paramount+, Qubit, Cine Ar Play, Contar, Claro Video, Starzplay, Pluto TV, DIRECTV Go, Movistar Play y Acorn TV, entre otros), pero lo concreto es que con cada nuevo servicio la oferta crece de forma exponencial tanto a nivel de películas de ficción, de documentales y, sobre todo, de series.



En esta primera entrega del balance de Mas allá de los Algoritmos (se complementará la semana próxima con lo mejor del cine en salas y en streaming), proponemos un recorrido -inevitablemente parcial, caprichoso y arbitrario- por algunas de las mejores propuestas que se estrenaron (o regresaron) durante este 2021 todavía marcado por los efectos de la pandemia en cuanto a dificultades para la producción y más crecimiento del consumo hogareño.

Series nuevas





A falta de un tanque como “Game of Thrones”, HBO Max consiguió un éxito de crítica, público y premios (incluidas cuatro estatuillas en los Emmy) con “Mare of Easttown”, una miniserie que combinó el policial con el drama familiar en uno de esos pueblos con infiernos muy grandes. A la deslumbrante actuación de Kate Winslet se les sumaron los aportes no menores de Julianne Nicholson y Jean Smart.



Y si en “Mare of Easttown” Smart fue una notable actriz secundaria en el papel de la madre de Winslet, en “Hacks” (también de HBO Max) fue la protagonista absoluta para una comedia negra en la que interpreta a Deborah Vance, legendaria actriz, conductora, personalidad pública y excéntrica millonaria (con algo de Joan Rivers) que ya ha superado los 2.500 shows de su unipersonal en Las Vegas.



Su vida cambia con la llegada de Ava (la ascendente Hannah Einbinder), una guionista y escritora de 25 años que ha sido “cancelada” y no tiene más remedio que aceptar el encargo de escribir nuevos chistes y así renovar el espectáculo de la veterana Vance. Las dos intérpretes se sacan chispas y queda claro que, a los 70 años, Smart resultó una de las figuras del año en el universo de las series.





Para redondear un excelento año, HBO Max se lució también con “Secretos de un matrimonio”, nueva versión de “Escenas de la vida conyugal”, la clásica miniserie (y luego película) que casi medio siglo atrás rodó Ingmar Bergman. Los extraordinarios Oscar Isaac y Jessica Chastain son herederos directos de Erland Josephson y Liv Ullmann en esta exploración (intensa, descarnada, desgarradora) de las intimidades, contradicciones y miserias de una pareja que lleva mucho tiempo juntos y se enfrenta a sus peores fantasmas y pesadillas.



“The White Lotus” -concebida en plena pandemia- propuso el retrato del patetismo y angustias de varios millonarios de vacaciones en un lujoso resort playero en Hawaii con el sello del talentoso guionista y director Mike White; mientras que desde el Reino Unido se destacó “It's a Sin”, notable y conmovedora pintura sobre la crisis del HIV/SIDA en la Londres de la década de 1980 a cargo de Russell T. Davies (mismo showrunner de la apocalíptica “Years and Years”).



Netflix no se quedó atrás y logró éxitos a escala global con la despiadada historia de supervivencia de “El juego del calamar” (ratificando además el gran momento del audiovisual coreano); y “Las cosas por limpiar”, con un consagratorio trabajo de Margaret Qualley junto a Andie MacDowell (su madre en la ficción y en la vida real) para exponer las visicitudes de una madre soltera que lucha por la custodia de su pequeña hija mientras sobrevive como empleada doméstica por horas.





También dentro de la N roja se destacó “Misa de medianoche”, nueva apuesta de ese artista de culto que es Mike Flanagan (“Oculus”, “Somnia”, “Ouija: el origen del mal”, “Doctor Sueño” y “The Haunting of Hill House”) que en este caso aborda el fanatismo religioso y la manipulación en el seno de una pequeña comunidad dentro de una isla.





Entre las series de Marvel para Disney+ sobresalió la audacia de “WandaVision” con su homenaje y parodia a las sitcoms de las décadas de 1950, 1960 y 1970 como “Yo amo a Lucy”, “El show de Dick Van Dyke”, “Hechizada” y “The Brady Bunch”, sobre todo en comparación con propuestas más clásicas que esa factoría ofreció este año como de “Falcon y el Soldado del Invierno”, “Loki” y “Hawkeye”.



Y dejamos para el final de este apartado a “Reservation Dogs” (Star+), una de las revelaciones del año. Salvo por la presencia del multifacético y prolífico Taika Waititi como uno de sus impulsores, tanto sus responsables como sus intérpretes provienen de los pueblos originarios (los personajes son más precisamente navajos) para una tragicomedia donde el humor negro, los rituales de iniciación, las confrontaciones violentas y las tradiciones milenarias (con momentos de realismo mágico que jamás irritan) se combinan dando vida a una historia entrañable y atrapante.



Producción local que crece





Tras la incertidumbre y el parate del peor momento de la pandemia, la producción creció mucho en el ámbito local y hoy es difícil para los streamers conseguir figuras, directores de fotografía o camiones para los múltiples rodajes que se acumulan. En cuanto a estrenos argentinos, Netflix apostó fuerte por “El Reino”, Amazon Prime Video generó no poca polémica con “Maradona: Sueño bendito”; Star+ lanzó la tragicomedia “Terapia alternativa”; y HBO Max se la jugó con “Entre hombres”. Buen aperitivo para un 2022 que llegará pletórico de novedades nacionales.

El boom de los documentales musicales

Una de las más interesantes tendencias de este 2021 tiene que ver con los rockumentales: por un lado, “The Beatles: Get Back” (Disney+), en la que Peter Jackson hizo magia a partir de más de 60 horas de imágenes y 150 de sonido tomadas en enero de 1969 para sumergirnos en la intimidad de una banda que atravesaba uno de sus pico creativo pero también crecientes tensiones internas que derivarían en su disolución; y, por otro, el complemento ideal de “McCartney 3, 2, 1” (Star+), registro de una serie de charlas entre Sir Paul y el productor Rick Rubin en las que se habla del proceso creativo respecto de cómo se componen, tocan y graban las canciones, y se cuentan detalles y anécdotas detrás de varios clásicos de los Beatles.



Otra maravilla -en este caso con una mirada más política- es “1971: El año en que la música cambió todo” (Apple TV+), serie de ocho episodios liderada por Asif Kapadia (“Senna”, “Amy”, “Diego Maradona”) que tiene como epicentro el año 1971 del título para reconstruir las apasionantes historias que vinculan la música y los múltiples movimientos sociales de la época: John Lennon, los Rolling Stones, David Bowie, los abusos y corrupciones del gobierno de Richard Nixon, las consecuencias de la guerra de Vietnam, los Panteras Negras o la historia del clan Manson son solo algunos de los ejes de este impecable retrato de época.

Regresos con gloria





Y cerramos el panorama con las nuevas temporadas de series que mantuvieron o incluso mejoraron el nivel de sus años anteriores. HBO Max presentó “Succession” T.3, con las luchas de poder en el seno de una familia dueña de un gigante de las comunicaciones en su dimensión más cruel y despiadada; y “Curb Your Enthusiasm” T. 11, con el brillante Larry David burlándose de los excesos de la corrección política.



Por el lado de Netflix, la tercera entrega de “Master of None”, titulada “Momentos de amor”, regaló una serie con nuevos conflictos, y con el otrora protagonista Aziz Ansari, relegado a un personaje secundario. Y volvió también con un segundo año Jason Sudeikis como el atribulado entrenador de “Ted Lasso”, serie que obtuvo 20 nominaciones a los Emmy y terminó ganando 7. Un sorprendente éxito de un servicio como Apple TV+ al que le cuesta muchas veces hacer pie en el negocio, pero quiere sumarse a la lucha de los gigantes del streaming.