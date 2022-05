Bautista Vicuña homenajeó a su hermana Blanca con imágenes inéditas junto a ella

Bautista Vicuña tenía cuatro años cuando murió Blanca, su hermana mayor. A pesar de que era muy chico, todavía atesora cada momento que compartieron. Uno de ellos decidió hacerlo público este domingo 15 de mayo, cuando ella hubiese cumplido 16 años.

Se trata de un video inédito donde se los ve muy unidos, riéndose y cantando a su papá, Benjamín Vicuña. Una publicación en la que se puede apreciar esa sonrisa hermosa y pícara con la que la hija de Pampita aparece en cada uno de los conmovedores registros que comparte su familia.

Blanquita tenía tan solo 6 años cuando murió el 30 de agosto de 2012. Habían vuelto de unas vacaciones por México y la nena les dijo a sus papás que tenía un intenso malestar. Ya en la Clínica Las Condes en Chile, los médicos constataron que tenía una bacteria desconocida y aunque intentaron salvarle la vida no lo lograron.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca con un emotivo texto y un video nunca visto

Como cada 15 de mayo, Benjamín Vicuña le dedicó un homenaje a su hija Blanca. “Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana”, escribió al actor chileno en Instagram.

Y añadió: “Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete”.

Ya en el cierre de esta publicación, dejó en claro cómo transita su perdida: “No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre”.

Uno de los posteos que Benjamín Vicuña le dedicó a su hija Blanca. (Foto: Instagram / benjaminvicuna.ok)

“En el horizonte se confunde la línea del tiempo o el tiempo se funde en el horizonte. Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris”, completó.

Además, junto a este posteo que recibió un “me gusta” de Pampita, el protagonista de El Primero de Nosotros (Telefe) compartió un video nunca visto donde la nena juega en la playa junto a su hermano Bautista.