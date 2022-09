Benedict Cumberbatch, protagonista de Doctor Strange, fue descubierto paseando por Palermo

Benedict Cumberbatch está en Argentina junto a su esposa y sus hijos y fue descubierto por una fan en una plaza del barrio porteño de Palermo.

Una chica al ver al actor de Doctor Strange, no dudó en grabarlo y compartir las imágenes en las redes. Hizo capturas del video y las publicó en su cuenta personal de Twitter.

"Lo más random y emocionante de mi vida, ir a plaza Armenia y encontrarme con el mismísimo Benedict Cumberbatch. Encima es DIVINO, un amor él y su esposa. Se subía a los jueguitos de la plaza", escribió emocionada la fanática que logró grabar al actor. Las imágenes se convirtieron rápidamente en virales y tendencia en la red social del pajarito. Benedict Cumberbatch de paseo por Plaza Armenia, en el barrio porteño de Palermo, junto a su familia. (Foto: Twitter @conilpm)

La publicación de la usuaria de Twitter

En lo que parecía una mañana más en la Ciudad de Buenos Aires, una joven describió el privilegio de cruzarse por casualidad al actor que supo captar la atención con su brillante actuación en la serie "Sherlock", de la cual los fans siguen esperando la llegada de la quinta temporada.

"Chicos, encima es DIVINO, un amor mal él y su esposa!! Se subía a los jueguitos de la plaza", detalló la usuaria de Twitter, quien reconoció que al principio no reconoció al actor.

Y explicó: "La nena que lleve a la plaza se puso a jugar con sus hijos. Ahí hablé con él y su mujer y me di cuenta que era ÉL, pero como estaba muy de incógnito me dio cosita pedirle una foto y QUE SE VAYA entonces me hice la pelotuda para acosarlo en secret".

"Sophie Hunter, su esposa, va a dirigir una obra en el teatro Colón los últimos días de septiembre y primeros días de octubre, por eso está aquí en Buenos Aires... Acompañándola", respondió una usuaria de la red social del pajarito para explicar el motivo de su visita al país.

Si bien se desconoce cuando arribó al país y hasta cuándo permanecerá en territorio argentino, sus fanáticos comenzaron a inundar las redes sociales con diversas estrategias para hacer realidad su sueño de toparse con el Sherlock Holmes de la ficción, pero en la vida real.

Cumberbatch y Hunter están disfrutando de la ciudad de Buenos Aires junto a sus hijos y aunque no tienen problema de ser grabados o fotografiados, sí pidieron que por favor se resguarde la identidad de los menores, que no les tomen fotos ni los graben.