Griselda Siciliani y Dante Spinetta: versiones de un "revival" que sacude al espectáculo

El mundo del espectáculo volvió a agitarse con una versión que involucra a dos figuras reconocidas. Según revelaron en Puro Show, Griselda Siciliani habría comenzado —o retomado— un romance con Dante Spinetta, en lo que varios ya describen como un "revival" de una historia que habría tenido su primer capítulo en 2017.

La información fue difundida por Pochi de Gossipeame al aire del ciclo televisivo, y rápidamente generó repercusión. De acuerdo con lo relatado, el músico estaría visitando con frecuencia el edificio donde vive la actriz, especialmente en un horario puntual que llamó la atención de vecinos y allegados.

Los encuentros en el edificio

Según lo contado en el programa, Siciliani se encuentra actualmente grabando escenas de la película Felicidades. Es precisamente en ese contexto laboral donde se enmarca uno de los datos centrales de la versión.

"Dante Spinetta y Griselda Siciliani estarían volviéndose a ver. Ella está grabando escenas y me cuentan que cuando vuelve de las grabaciones, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a él en el barrio, ingresando al edificio de ella", afirmó Pochi, aportando un detalle concreto: el horario aproximado en el que el músico habría sido visto.

La frecuencia de esas visitas habría despertado comentarios en el entorno, reforzando la hipótesis de un acercamiento que no sería reciente, sino la reactivación de un vínculo anterior.

Un antecedente en 2017

Las versiones que circulan sostienen que no se trataría de una historia nueva. En 2017, Siciliani y Spinetta habrían mantenido encuentros esporádicos que en su momento fueron negados públicamente.

Casi una década después, esa química —según lo señalado en el programa— habría vuelto a encenderse. La palabra "revival" comenzó a instalarse en los medios, dando cuenta de una relación que habría quedado inconclusa y que ahora estaría atravesando una nueva etapa.

El contexto de la separación de Luciano Castro

La noticia se conoció a menos de dos meses de la separación de Siciliani de Luciano Castro, quien atravesó semanas complejas tras el denominado "Guapa Gate". En ese episodio trascendieron audios comprometedores que derivaron en la ruptura de la pareja.

Posteriormente, el actor decidió internarse en una clínica de rehabilitación, de la que habría recibido el alta recientemente. En ese marco, la aparición de una nueva versión sentimental vinculada a Siciliani adquiere mayor repercusión.

En Puro Show sumaron otro elemento que alimentó la especulación: el mismo día en que algunos vecinos aseguraron haber visto a Spinetta ingresar al edificio, también habrían visto a Castro retirando sus pertenencias del lugar. Según trascendió, el actor habría ido en al menos tres oportunidades a buscar sus cosas tras la separación.

"Me cuentan que cada tanto se lo ve. Y, en realidad, el día en que lo vieron a Dante, lo vieron a Luciano, que fue a buscar sus cosas", señaló Pochi, subrayando que el movimiento en el edificio no pasó desapercibido.

Señales en redes sociales

A las versiones presenciales se sumaron gestos virtuales que, con el paso de las semanas, comenzaron a reinterpretarse. A mediados de enero, Siciliani compartió en sus historias el nuevo lanzamiento musical de Spinetta. En aquel momento fue leído como un simple apoyo artístico.

Sin embargo, ahora ese gesto adquiere otra dimensión. Además, según recordaron en el programa, la actriz habría comentado una publicación del músico con un emoji de coronita, tratándolo de "rey". Ese intercambio, que en su momento no generó mayor ruido, hoy es observado bajo otra luz.

Hermetismo y perfil bajo

Desde el entorno de ambos protagonistas mantienen un hermetismo absoluto. Ninguno utilizó sus redes sociales para confirmar o desmentir la versión, y de existir el vínculo, se estaría manejando con bajo perfil.

En otros programas, además, señalaron que Spinetta habría sido visto esperando a Siciliani a la salida del teatro donde ella protagoniza su actual obra. "Él va a verla cuando sale del teatro", deslizaron fuentes cercanas, destacando que la frecuencia de esos encuentros llamó la atención incluso en el propio elenco.

Mientras tanto, Siciliani continúa enfocada en su trabajo: graba la película Felicidades y sigue recibiendo elogios sobre las tablas. Spinetta, por su parte, promociona su nuevo material y mantiene activa su agenda musical.

En paralelo, en el mismo ciclo televisivo algunos panelistas remarcaron el posible impacto de esta noticia en Castro, aludiendo al momento personal que atraviesa. "Es el peor año de Luciano", enfatizaron, en referencia a la seguidilla de episodios que incluyeron la ruptura y su internación.

Por ahora, las versiones circulan sin confirmación oficial. Lo concreto es que el supuesto reencuentro entre Siciliani y Spinetta volvió a instalar sus nombres en el centro de la escena mediática, alimentando la expectativa sobre si este "revival" se transformará en una historia consolidada o quedará, una vez más, en el terreno de las especulaciones.

