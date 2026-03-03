Maxi López reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi tras la traición con Wanda Nara

Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras revelar el apodo que utiliza para referirse a Mauro Icardi, en alusión a la traición que marcó un quiebre en su relación con Wanda Nara. La confesión se dio en un diálogo con Martín Cirio, donde el exfutbolista repasó distintos aspectos de su vida personal y profesional, aunque fue ese fragmento el que terminó viralizándose en redes sociales.

En el intercambio, López sorprendió al contar que, si bien en su momento los medios instalaron el término "icardiada" para describir lo ocurrido, él optó por otra denominación para referirse al delantero del Galatasaray. "Yo, por ejemplo, al otro le digo Voldemort, porque no lo podemos nombrar", lanzó, desatando la risa del conductor.

Un mano a mano sin filtros

La entrevista con Martín Cirio fue un recorrido amplio por la vida de López. El exdelantero habló de su infancia, sus comienzos en el fútbol, los escándalos que atravesó, la paternidad y el vínculo con sus hijos. Sin embargo, el momento que más repercusión generó estuvo vinculado a su forma de referirse a Mauro Icardi.

Aunque durante años no mantuvo vínculo con Wanda Nara, recordó que fue la conductora quien le propuso amigarse. "Después de años de no tener vínculo, la conductora me dijo de amigarnos y yo dejé el orgullo de lado por mis tres hijos varones -Valentino, Constantino y Benedicto-", rememoró, dejando en claro que su decisión estuvo motivada por el bienestar de los chicos.

La relación con Wanda y su presente sentimental

En otro tramo de la charla, López se refirió al actual vínculo que la mediática mantiene con Martín Migueles. Sin filtros, expresó: "A mí me conviene que ella esté de novia. Yo soy feliz, yo estoy completo, me siento completo, y quiero que ella esté completa, porque si no, me viene a romper las b... a mí".

La frase expuso su postura actual frente a la vida sentimental de Wanda Nara y dejó entrever que prioriza la armonía, especialmente por el impacto que cualquier conflicto pueda tener en la dinámica familiar.

En ese mismo clima distendido, Cirio introdujo una referencia a su actual pareja, Daniela Christiansson, y preguntó con picardía si ella "entiende todo el lore". "¿Sabe qué es una 'Tatiana'? ¿Entiende el concepto?", consultó el conductor.

"Se la vamos a tener que explicar porque hay palabras que no las tiene... Las estoy aprendiendo yo", admitió López entre risas, dejando en evidencia que incluso él se está familiarizando con ciertos códigos mediáticos y expresiones populares.

"Icardiada" vs. "Voldemort"

La conversación derivó hacia los términos instalados en el universo mediático. "¿Hay un nombre para un Tatiano?", preguntó López. "Icardiada", respondió Cirio, y agregó: "Vos creaste el concepto masculino, yo creé el concepto femenino. Igual Tatiana aplica a todos, a hombres y mujeres".

Fue entonces cuando el exfutbolista reveló que no utiliza ninguno de esos términos populares. En lugar de "icardiada", eligió un apodo que remite a un personaje cuyo nombre no se pronuncia: "Yo, por ejemplo, al otro le digo Voldemort, porque no lo podemos nombrar", cerró, consolidando el momento más comentado de la entrevista.

Una mudanza millonaria a la Argentina

Más allá de las declaraciones, la actualidad de Maxi López también incluye un inminente regreso al país. Según contó Yanina Latorre en el programa SQP (América), el exfutbolista ya tendría alquilada una mansión en la Argentina por 20 mil dólares mensuales.

La propiedad pertenece al padre de la modelo Ivana Figuerias, quien además es presidente de Laboratorios Richmond. La casa está ubicada en El Golf de Nordelta, cuenta con muelle y se encuentra cerca del barrio donde también tiene una vivienda Wanda Nara, lo que podría representar una comodidad para López por la cercanía con el resto de sus hijos.

Actualmente, el exjugador se encuentra en Suiza junto a Daniela Christiansson y sus hijos Lando y Elle, pero en los próximos días realizarán la mudanza todos juntos.

Así, entre revelaciones personales, definiciones sin filtros y preparativos para su instalación en el país, Maxi López volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación pública, esta vez por una frase que, fiel a su estilo, no pasó desapercibida.