Benjamín Vicuña rompió el silencio y le contestó a Mauro Icardi: "Me hago cargo..."

El conflicto entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña sumó un nuevo capítulo y, en esta oportunidad, el actor chileno no tuvo reparos en diferenciarse del exdelantero del Galatasaray al mencionar que él se hace "cargo" de sus hijos, luego de que el deportista lo acusara de lo contrario.

El nuevo cruce inició el pasado domingo 16 de agosto cuando el artista, en el piso de "PH, Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff, sostuvo sobre los menores: "Cuando están acá, como ahora que pasaron casi dos meses, pasan mucho tiempo, de calidad, de amor y conversaciones. Intento mantener un contacto a diario".

Es que Magnolia y Amancio pasan una buena parte de sus vidas en Turquía junto a su madre, Eugenia "La China" Suárez, y la pareja de la misma, Icardi. En tanto, Vicuña reparó: "Mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, pero estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos porque no me lo puede robar nadie".

Ante esto, Icardi le dedicó dos historias en su perfil de Instagram. Primero apuntó: "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra. Más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver".

El texto continuó y también puso una fotografía del baño, como referencia al momento en que Eugenia Suárez le dijo a su ex "Padre del baño", en lugar de "del año". Por su parte, esta tarde, Vicuña no se quedó atrás y deslizó: "La vida es esto, las responsabilidades, ir y venir del colegio".

Respecto al cruce, intentó mantener la calma: "No quiero alimentar eso, nunca lo hice y no me interesa. Me ocupo de mis responsabilidades como hacerme cargo de mis hijos y del teatro".

Sin embargo, al ser consultado por los dichos de Icardi donde sostuvo que "de 80 días, sólo los vio 15 o 20", refutó: "Eso es absolutamente ridículo".