Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen después de cuatro años separados

Después de cuatro años separados, Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a apostar a su relación. La reconciliación, que ya había comenzado a instalarse a partir de distintos rumores, fue finalmente confirmada públicamente por Nora Colosimo, mamá de la modelo, quien contó que recibió autorización de su hija para dar la primicia.

La confirmación ocurrió este lunes al aire de LAM, por América, luego de que la periodista Karina Iavícoli sorprendiera al revelar que la menor de las Nara estaría nuevamente en pareja, nada menos que con su exmarido y padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo.

En ese contexto, Nora Colosimo decidió validar la información y explicó que había consultado directamente a Zaira antes de hablar públicamente sobre el tema.

"Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy una angelita, fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo 'mirá, mamá, sí, yo te autorizo'", contó la panelista. De esta manera, la propia familia terminó convirtiéndose en la fuente de confirmación del regreso de la pareja, después de los rumores que habían comenzado a señalar un nuevo acercamiento entre ambos.

"Siempre hubo mucho amor"

Luego de confirmar la reconciliación, Colosimo profundizó sobre el vínculo que mantuvieron Zaira y Jakob durante los años posteriores a la separación. Su mirada estuvo centrada no solamente en la relación de pareja, sino también en el respeto que, según explicó, siempre existió entre ambos.

"Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí", expresó.

Las palabras de Nora reflejaron además una valoración positiva del recorrido de ambos y del modo en que continuaron vinculados después de la separación. La madre de Zaira también destacó particularmente el rol que ambos mantuvieron como padres. Tras la celebración que generó la noticia en el piso del programa, admitió: "Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres".

La definición aportó otro elemento al anuncio: más allá de la separación sentimental que se extendió durante cuatro años, el vínculo familiar se mantuvo a través de sus hijos.

La incógnita sobre la convivencia

La confirmación de la reconciliación abrió inmediatamente otra pregunta: si Zaira Nara y Jakob Von Plessen ya habían decidido volver a vivir juntos. Los integrantes del programa quisieron conocer ese detalle y consultaron a Nora Colosimo acerca de una posible convivencia. Sin embargo, la panelista decidió no avanzar sobre ese aspecto y dejó claro que no contaba con autorización para brindar mayores precisiones.

"Es todo lo que tengo para decir y es un montón", respondió.

Así, la información confirmada públicamente quedó circunscripta a la reconciliación de la pareja, mientras que la situación respecto de una eventual convivencia permaneció sin detalles.

Una primera cita que terminó en una insólita anécdota

El regreso de Zaira y Jakob también volvió a poner en escena una historia que la propia modelo había contado días atrás, cuando recordó cómo había sido su primer encuentro con quien años después se convertiría en el padre de sus hijos.

La anécdota fue relatada al aire de Un mediodía mejor, por Luzu, aunque inicialmente Zaira decidió contarla sin revelar la identidad del protagonista. Según explicó, antes de conocerse personalmente ambos habían mantenido un vínculo a distancia durante varios meses. "Veníamos chateando hace tres meses porque él estaba viviendo en el exterior. Llegó el día y yo me asusté", recordó.

La modelo contó que en ese momento tenía dudas sobre el encuentro y que incluso no sabía si quería ir a la casa de él. Su preocupación estaba relacionada con la posibilidad de que el encuentro no resultara como esperaba.

"No sabía si quería ir a su casa porque no sabía si no me iba a gustar y me iba a querer ir. Yo ya vivía sola y pensé en invitarlo a la mía, pero iba a ser peor porque ¿cómo le decía que se fuera?", relató.

Finalmente, él fue quien la invitó a su casa. Pero cuando Zaira llegó, recibió una aclaración que modificó sus expectativas.

El departamento, la perrita y ...

Según recordó la modelo, el hombre le explicó que el departamento al que la había llevado no era suyo porque el propio estaba en obra. El lugar, por sus características, llamó especialmente su atención.

"Era muy lindo, era mucho, quizás, para lo que yo esperaba, uno hace una radiografía de los metros cuadrados, la deco...", relató entre risas. Sin embargo, la explicación posterior tuvo otro efecto. Él le contó que el departamento pertenecía a un vecino amigo.

"Me la bajó un poco porque, si era de él, sumaba", reconoció Zaira. La situación, de todos modos, todavía estaba lejos de terminar. La modelo había ido al lugar acompañada por su perrita y, al dejarla en el piso, ocurrió un episodio inesperado.

"Yo había ido con mi perrita, la apoyé en el piso y, además de que había hecho pis en todas las alfombras de alta gama y lujo que había en ese departamento, salió corriendo disparada ladrando y entra una señora, que no era la vecina... era la madre", contó.

La escena provocó sorpresa entre el Pollo Álvarez y el resto de los integrantes del programa, que hasta ese momento desconocían quién era el hombre al que Zaira se refería en su relato. La aparición inesperada de la madre agregó un componente insólito a aquella primera cita y llevó al conductor a preguntarle a la modelo si, a pesar de todo lo ocurrido, finalmente había pasado algo entre ellos.

La identidad de Jakob quedó revelada

La respuesta de Zaira terminó revelando quién era el protagonista de aquella historia. "Después tuve dos hijos, pero en el momento no chapé ni nada", contó la modelo, antes de confirmar que aquel hombre era Jakob Von Plessen.

El dato permitió reconstruir desde otra perspectiva el inicio del vínculo que posteriormente derivó en una relación, en la llegada de sus dos hijos, Malaika y Viggo, y finalmente en una separación que se extendió durante cuatro años.

Ahora, con la confirmación realizada por Nora Colosimo y autorizada por la propia Zaira, aquella historia vuelve a tener un nuevo capítulo.

La familia, según destacó la madre de la modelo, nunca se rompió, especialmente por el vínculo que ambos mantuvieron como padres. Pero después de cuatro años separados, la novedad es que Zaira y Jakob decidieron volver a apostar al amor, aunque todavía sin precisiones públicas sobre si ya comparten nuevamente el mismo hogar.