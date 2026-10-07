Grupo Cali explicó por qué suspendieron su show en la despedida de Messi

El homenaje a Lionel Messi, durante su despedida de la Selección Argentina, tuvo un inconveniente inesperado cuando Grupo Cali debió interrumpir su presentación en el estadio Monumental. La banda de cumbia santafesina tenía previsto formar parte de la jornada dedicada al capitán argentino. La actuación había sido incluida dentro de las actividades previstas para acompañar un momento especialmente significativo, pero finalmente el espectáculo no pudo desarrollarse de acuerdo con lo esperado.

El grupo debía participar del homenaje con su propuesta musical, aunque una serie de inconvenientes relacionados con la organización terminaron impidiendo que pudiera completar su presentación.

La situación generó sorpresa entre quienes esperaban la actuación de la banda, que posteriormente decidió explicar públicamente qué había ocurrido y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la suspensión.

La explicación de los músicos

Luego del episodio, Grupo Cali recurrió a sus redes sociales para brindar una explicación sobre lo sucedido. Los integrantes de la banda señalaron que la interrupción se produjo por "causas de fuerza mayor" y remarcaron que las cuestiones que impidieron el desarrollo normal de la presentación estuvieron relacionadas con la organización y fueron ajenas a los artistas.

En el comunicado difundido después del show, los músicos expresaron que habían llegado al acontecimiento con una expectativa especial y con el deseo de que la presentación pudiera desarrollarse de manera normal.

"Había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien", señalaron, al mismo tiempo que explicaron que lamentablemente las circunstancias vinculadas con la organización hicieron imposible que el espectáculo se concretara tal como estaba previsto. De esta manera, el grupo dejó en claro que la suspensión no respondió a una decisión propia de los artistas, sino a cuestiones que se produjeron en el marco de la organización del evento.

🎤 "CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN": GRUPO CALI EXPLICÓ POR QUÉ NO HIZO SU SHOW EN LA DESPEDIDA DE MESSI Grupo Cali aclaró en sus redes sociales qué ocurrió con el show que tenía previsto realizar junto a Sergio Torres y Darío Zanco en la despedida de Lionel Messi. https://t.co/t6HXLefWRq — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 7, 2026

Un encuentro con Messi en el vestuario

A pesar del inconveniente y de que la presentación no pudo completarse, la participación de Grupo Cali en la despedida tuvo otro momento destacado. Los músicos Sergio Torres, Darío Zanco y el resto del grupo pudieron encontrarse con Lionel Messi en el vestuario.

Ese encuentro permitió que, pese a la suspensión del espectáculo, los integrantes de la banda pudieran compartir un momento con el capitán argentino durante la jornada de su despedida.

"Pero obviamente seguimos en el vestuario", señalaron los músicos en su comunicado, al referirse al encuentro que finalmente pudieron concretar con Messi. El episodio permitió cerrar la participación del grupo en un tono diferente al que había marcado la interrupción de su actuación. La banda no pudo completar el show que tenía previsto, pero sí consiguió encontrarse con el protagonista central de la jornada.

Disculpas y agradecimiento al público

En el mismo comunicado, Grupo Cali también se dirigió a las personas que aguardaban su presentación. Los músicos pidieron disculpas a quienes esperaban el show y agradecieron el acompañamiento recibido durante la jornada. El mensaje buscó explicar las circunstancias que habían impedido que la actuación se desarrollara como estaba previsto y, al mismo tiempo, transmitir el pesar de los integrantes de la banda por no haber podido cumplir con la presentación.

La situación tuvo como escenario el estadio Monumental, donde se desarrolló la despedida de Messi de la Selección Argentina y donde Grupo Cali estaba previsto como uno de los participantes musicales. El grupo había llegado con ilusión y expectativas por formar parte del homenaje. Sin embargo, según lo expresado por sus integrantes, las cuestiones relacionadas con la organización terminaron condicionando el desarrollo del espectáculo.