BTS anunció su gira mundial y aparece la Argentina: todo lo que se sabe

Luego de varios rumores sobre su llegada a la Argentina, BTS anunció su gira de regreso que tendrá fechas en Asia, América del Sur, Europa y los Estados Unidos. Lo importante es que famosa banda de K-pop tendrá dos noches en Buenos Aires, el 23 y 24 de octubre.

Hasta el momento no se conoce el lugar en el que se presentarán ni cuándo comenzará la venta de entradas. En el sitio web oficial del grupo solamente aparecen las fechas y piden a los seguidores a estar al tanto de las novedades que se conocerán por esta vía.

Hace poco BTS anunció la salida de un nuevo álbum el 20 de marzo antes de una gira mundial. "Lo he estado esperando con más ilusión que nadie", escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.

El disco será el primero de la banda desde la antología Proof, el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022. Ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años.

El anuncio de la gira mundial de BTS.

Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado y el grupo anunció su regreso para 2026. El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio fue Suga.

Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (unos 3.800 millones de dólares) al año en Corea del Sur, según un organismo del Gobierno nacional. Esta cifra equivale aproximadamente al 0,2 % del PIB total del país.

BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify, se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 con "Dynamite" o "Butter", y llevó el K-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.