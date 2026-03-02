Oriana Sabatini y Paulo Dybala presentaron a su hija recién nacida con una tierna foto

La mañana del lunes 2 de marzo, la familia Sabatini-Fulop y Dybala celebró uno de los hitos más significativos de su historia: el nacimiento de Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, en el Hospital Gemelli de Roma. La noticia trascendió rápidamente a través de portales italianos como Corriere dello Sport y fue confirmada por Ova Sabatini, abuelo de la niña, en diálogo con Teleshow.

El nacimiento de Gia, con un peso de tres kilos, no solo representó un momento de alegría íntima, sino también un acontecimiento mediático que alcanzó a miles de seguidores de la pareja en ambos continentes. La llegada de la niña consolidó una etapa largamente esperada por la familia, simbolizando la unión de dos trayectorias personales y profesionales que ya habían trascendido fronteras.

La primera imagen: intimidad y emoción compartida

Pocas horas después del nacimiento, Oriana y Paulo compartieron la primera imagen de Gia, cautivando a sus seguidores. La fotografía mostraba la mitad del rostro de la bebé y su pequeña mano aferrada a los dedos de sus padres. Acompañando la imagen, el mensaje simple y emotivo:

"Un aplauso pa mami y papi".

Este gesto permitió a la pareja transmitir la felicidad de manera sincera, preservando la intimidad y el vínculo familiar, mientras celebraban públicamente la llegada de su hija sin caer en la sobreexposición mediática.

Un parto adelantado y la presencia de la familia

Inicialmente, el nacimiento estaba previsto para el 11 de marzo, pero la llegada de Gia se adelantó, tomando por sorpresa tanto a los padres como a sus seguidores. Oriana, de 29 años, había manifestado su deseo de contar con el acompañamiento familiar en este momento tan especial.

En consecuencia, los abuelos Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron a Italia días antes del parto, asegurando contención y apoyo emocional durante el nacimiento. Oriana había explicado semanas atrás su decisión de dar a luz en Italia, por la posibilidad de un parto natural y la cercanía del padre de la niña:

"Había pensado en hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil... La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí".

Coordinación con la carrera profesional de Dybala

El nacimiento de Gia coincidió con un momento clave en la carrera de Paulo Dybala, quien disputó el clásico entre Roma y Juventus pocas horas antes del parto. Este hecho subraya la complejidad de conciliar la vida profesional de un futbolista de alto rendimiento con un acontecimiento familiar trascendente.

La llegada de su primera hija representa un punto de inflexión en la vida de Dybala, cumpliendo un deseo largamente expresado de formar una familia junto a Oriana. La planificación del nacimiento en Italia, en lugar de Argentina, se determinó en función de la logística del viaje y el calendario competitivo del jugador, sin dejar de lado el deseo de Oriana de contar con una partera argentina, manteniendo así la conexión con su país natal.

Una historia de amor que se consolida

El matrimonio entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala, consolidado con una boda en julio de 2024, suma ahora a Gia como el broche de oro de su historia de amor. La combinación de intimidad, emotividad y la elección de compartir solo ciertos detalles con los seguidores marcó un debut mediático equilibrado, centrado en la familia y en la celebración de la llegada de la nueva integrante.

Gia llega al mundo rodeada de cariño, expectativas y admiración, no solo de sus padres y abuelos, sino también de miles de seguidores que siguieron la noticia desde Roma hacia Argentina y otros países, consolidando la presencia mediática de la pareja y destacando la importancia de la familia en sus vidas.