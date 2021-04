Cacho Fontana tuvo que salir a desmentir su muerte: Me tienen para rato

Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández, dialogó con Nelson Castro por Radio Rivadavia pasadas las 17 horas y aseguró que Cacho Fontana se encuentra estable, y que padece de una neumonía bilateral producto de haber contraído COVID, por segunda vez. La novedad surgió ante la noticia del fallecimiento del estimado locutor y que rápidamente inundó los canales de noticias, los portales y las redes sociales.

Seguidamente y por la misma emisora, cuyo estudio mayor que lleva su nombre, el mismo Fontana salió a desmentir su muerte.

"Me gané la vida pasando comerciales y avisos, y no diciendo barbaridades”, y sumó: “Lo único que me ofende es que yo no lo merezco, por mi trayectoria de tantos años”. Luego y entre bromas dijo: “Cuídenme el estudio, esa es mi casa y en cualquier momento doy el zarpazo y ando por ahí”.