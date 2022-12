Camila Homs rompió el silencio y habló de la denuncia de Rodrigo De Paul: "No entiendo lo que está pasando"

Rodrigo De Paul inició una demanda por amenazas y hostigamiento contra Camila Homs. El deportista presentó ante la Justicia los supuestos mensajes que su expareja le envió luego de que se confirmara su separación. Luego de mantener el hermetismo sobre la situación, la modelo rompió el silencio en diálogo con Intrusos (América).

“No recibí ninguna notificación. No recibí nada, me enteré por los medios”, aseguró la conductora de Cucinare. Cuando le consultaron sobre los motivos que habrían impulsado a su expareja a llevar el caso a la Justicia, ella fue contundente: “La verdad es que no sé lo que está pasando y no tengo ganas de hablar de este tema ahora”.

Luego de un año olvidable, Camila Homs se mostró entusiasmada por lo que puede depararle el siguiente: “Quiero que el 2022 quede atrás, que se adelante con todo el 2023″. Después de que el notero le recordara todo lo que debió vivir durante los últimos meses, ella coincidió en que la habían golpeado mucho. “Estoy re bien ahora. No sé cómo se me verá, pero yo me siento bárbara, disfrutando este momento”, concluyó.