Camilota después del Only fans blanqueó su romance con una foto junto a su novia

Camilota volvió a captar la atención de sus seguidores al oficializar su relación sentimental con Ana Mabel, una noticia que compartió a través de sus perfiles en redes sociales mediante una publicación acompañada por una fotografía junto a su novia y un extenso mensaje en el que expresó sus sentimientos.

La influencer, conocida además por ser la hermana de Thiago Medina, decidió mostrar públicamente esta nueva etapa de su vida personal con una declaración de amor en la que destacó el significado que tiene para ella poder vivir la relación con libertad y sin ocultamientos.

El anuncio tuvo una inmediata repercusión entre sus seguidores, quienes celebraron la decisión de hacer pública la historia de amor y llenaron la publicación de mensajes de apoyo y felicitaciones.

Un mensaje dedicado al amor y a la libertad

En el texto que acompañó la fotografía, Camilota expresó la emoción que le genera compartir abiertamente su relación con Ana Mabel.

"Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos", escribió al comenzar su mensaje, reflejando la importancia que tiene este momento para ambas. A lo largo de la publicación, la influencer hizo referencia al camino recorrido hasta poder vivir su historia de amor con tranquilidad.

"Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano. Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento", expresó.

Las palabras de Camilota pusieron el foco en el valor que le asigna a la posibilidad de compartir públicamente la relación y en el acompañamiento recibido por parte de su pareja.

"Que esta sea apenas la primera página de una historia"

La publicación continuó con un nuevo mensaje dirigido a Ana Mabel, en el que Camilota manifestó sus deseos para el futuro de la relación.

"Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos", escribió. Con esas palabras, la influencer reafirmó el vínculo con su pareja y dejó en claro que considera este anuncio como el comienzo de una nueva etapa que desea transitar de manera abierta.

La fotografía junto a Ana Mabel y el texto que la acompañó rápidamente comenzaron a circular entre sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de afecto y respaldo.

Ana Mabel también respondió en sus redes sociales

La demostración pública de afecto no quedó únicamente en la publicación de Camilota. Ana Mabel también utilizó sus propias redes sociales para responder al mensaje y expresar sus sentimientos hacia la influencer.

Con una breve pero significativa dedicatoria, escribió: "Te amo", acompañando así la oficialización de la relación y sumándose a las muestras públicas de cariño.

Camilota y su novia

De esta manera, ambas compartieron con sus seguidores el inicio de una etapa que decidieron vivir de forma abierta, acompañando las publicaciones con palabras que destacaron el amor, la libertad y el orgullo por la relación.