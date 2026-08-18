Candela Arizaga reapareció en redes junto a Facundo Moyano

Mientras la causa que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga continúa bajo investigación, la modelo reapareció en redes sociales y volvió a instalar el tema en el centro de la escena. Luego de mantener un bajo perfil durante los últimos días, Arizaga publicó una fotografía junto a su pareja y acompañó la imagen con un mensaje que generó repercusión.

La fotografía, que hasta entonces no había mostrado públicamente, corresponde a una de las vacaciones que ambos compartieron en Disneyland París. En la imagen se los puede ver abrazados, en un registro que la modelo decidió compartir en medio de las versiones que circularon sobre su relación y sobre los viajes que realizó durante los últimos dos años.

Su reaparición se produjo mientras avanza la investigación por el episodio que involucró a la pareja. Moyano está siendo investigado por presunta ilegitimación a la libertad y lesiones leves en contexto de violencia de género contra su pareja.

En ese marco, además, dos policías que acompañaron a la influencer durante el episodio deberán declarar este martes ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Candela Arizaga

La respuesta de Arizaga a las versiones sobre sus viajes

Uno de los puntos sobre los que Candela Arizaga decidió expresarse estuvo relacionado con distintas versiones difundidas en los medios de comunicación acerca de los viajes que realizó durante los últimos dos años.

La modelo replicó en sus historias un informe que enumeraba esos viajes y aprovechó la publicación para realizar una aclaración sobre quiénes la acompañaron en esas oportunidades. Con ironía, escribió: "Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y 2 en familia que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa que elijan mal a sus novios".

El mensaje tuvo como objetivo, según lo expresado por la propia Arizaga, responder a las versiones que circulaban sobre esos viajes y precisar que no todos estuvieron vinculados de la misma manera con sus relaciones personales.

Pero la modelo no se limitó a aclarar quiénes la acompañaron. También hizo referencia a la información incompleta del informe que había compartido y volvió a responder con humor.

"¡Encima se olvidaron de poner un par de viajes más! JAJAJA", escribió en otra de sus historias.

De esa manera, Arizaga utilizó sus propias redes sociales para contestar algunas de las versiones que se habían difundido públicamente sobre su vida personal y los destinos que visitó.

Una foto en Disneyland París y el mensaje eliminado

La siguiente historia publicada por la modelo fue todavía más directa. Arizaga compartió una fotografía en la que aparece abrazada junto a Facundo Moyano en Disneyland París, uno de los destinos a los que viajó acompañada por el sindicalista.

La imagen adquirió particular relevancia por el contexto en el que fue publicada. Mientras la investigación continúa y la pareja permanece separada por una restricción perimetral, la modelo decidió mostrar públicamente un recuerdo de ambos juntos.

Junto a la fotografía, Arizaga agregó un mensaje de tono picante que posteriormente eliminó de sus historias. "Y acá porque no quiero que me escondan más y de paso 'sus otras novias' lo vean (humor)", escribió.

La frase se convirtió así en una nueva referencia pública a su relación con Moyano y a las versiones que circularon alrededor de la pareja.

La publicación fue realizada mientras Arizaga volvía a tener actividad en sus redes después de varios días de mantener un perfil bajo. Su decisión de mostrar la imagen y acompañarla con ese comentario marcó una reaparición que estuvo atravesada tanto por la investigación judicial como por las versiones difundidas en medios de comunicación.

La investigación y la restricción perimetral

La publicación de Arizaga se produjo mientras continúa el proceso de investigación por el episodio que tuvo como protagonistas a la modelo y al sindicalista.

En el marco de esa causa, Moyano tiene impuesta una restricción perimetral, por lo que ambos no se ven personalmente desde el 4 de agosto. La medida se estableció en relación con la investigación por lesiones e ilegitimación de libertad. A pesar de esa restricción, tanto Arizaga como Moyano manifestaron públicamente su deseo de volver a verse.

El escenario judicial convive así con las expresiones públicas de la pareja. Mientras la investigación sigue su curso y se aguardan las declaraciones de los dos policías que acompañaron a la influencer durante el episodio, las publicaciones de Arizaga volvieron a poner el vínculo en el centro de la atención.