Icardi arremetió contra Vicuña por sus dichos sobre sus hijos: "Te hacés la víctima..."

El Día del Niño terminó marcado por una nueva escalada en el conflicto que rodea a Mauro Icardi, la China Suárez y Benjamín Vicuña. Esta vez, el futbolista utilizó sus redes sociales para responderle al actor chileno, quien había hablado en PH, Podemos Hablar (Telefe) sobre cuánto extraña a sus hijos, Magnolia y Amancio.

A partir de esas declaraciones, Icardi publicó una serie de historias de Instagram en las que cuestionó duramente a Vicuña y puso el foco en el vínculo que mantiene con los pequeños. Su descargo comenzó con una frase que dejó en claro el tono que tendría el resto de la publicación. "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...", escribió el futbolista.

Lejos de detenerse allí, Icardi aseguró que, desde su perspectiva, la situación debería ser otra y apuntó directamente contra la supuesta falta de encuentros entre Vicuña y sus hijos: "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos".

Luego, profundizó todavía más en su cuestionamiento y lanzó una frase contundente: "¡¡Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!".

En su descargo, el futbolista también hizo referencia al tiempo que lleva en Argentina junto a los chicos y aseguró que, según sus números, Vicuña habría compartido con ellos una cantidad limitada de días. "Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días", siguió.

"Después, frente a las cámaras, el discurso es otro. Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película", remarcó.

Pero el mensaje no terminó allí. Con un tono todavía más irónico, el futbolista volvió a referirse a la exposición mediática de Vicuña y cerró su descargo con una serie de frases dirigidas al actor: "Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar nececitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. ¿¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? ¡¡Van por mal camino!! ¡Buenas noches! Feliz Día del Niño!".

Después de publicar ese extenso mensaje, Icardi compartió una segunda historia en Instagram. En esta oportunidad, subió una fotografía de un baño acompañada por tres emojis riéndose, un gesto que rápidamente fue vinculado con una vieja polémica entre la China y Vicuña.

El antecedente se remonta a hace un año, cuando la actriz había realizado un extenso descargo en sus redes sociales contra su expareja. En aquella oportunidad, había escrito: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones".

De esta manera, una nueva declaración volvió a poner en escena las diferencias entre Icardi y Vicuña, esta vez a partir de las palabras del actor sobre la distancia con sus hijos y en una fecha especialmente vinculada a la familia.