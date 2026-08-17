Murió Hayden Panettiere, la actriz de Héroes: los detalles trágicos de su deceso

Hayden Panettiere murió a los 36 años, después de una extensa carrera artística que comenzó cuando apenas tenía cinco años y que la llevó desde las telenovelas de televisión hasta convertirse en una de las figuras reconocidas de series como Héroes y Nashville. La noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, mediante un comunicado difundido por ABC News. Hasta el momento, no se informó la causa de la muerte de la actriz.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron... y a los millones que la vieron en la pantalla", expresó su padre en el comunicado.

El fallecimiento ocurrió en medio de circunstancias que todavía son objeto de investigación. Fuentes policiales confirmaron a medios locales de Carolina del Sur que existe una investigación abierta, aunque señalaron que hasta el momento no encontraron "indicios de delito ni circunstancias sospechosas".

El operativo de emergencia en Carolina del Sur

De acuerdo con la información difundida por el canal WYFF4, el primero en dar la primicia, la Policía y el personal de emergencias médicas respondieron a un reporte sobre una mujer inconsciente en Judson Mill Lofts, en Easley Bridge Road, a las 1.51 PM del domingo.

Panettiere murió en ese lugar. Según los datos conocidos, fue un conocido de la actriz quien realizó la desesperada llamada al 911 para solicitar asistencia.

La actriz había viajado el sábado desde Los Ángeles hasta Greenville, Carolina del Sur, junto a su novio, Brian Hickerson. Mientras todavía no se conoce oficialmente la causa del fallecimiento, el medio TMZ habló con una fuente cercana a Panettiere y difundió detalles sobre el contexto de la situación que desembocó en la tragedia.

Según esa información, la actriz se había quejado durante el último tiempo de un fuerte dolor de espalda, que la había obligado a realizarse estudios.

La investigación continúa abierta, pero las fuentes policiales citadas por los medios locales indicaron que, hasta el momento, no existían elementos que permitieran hablar de un delito o de circunstancias sospechosas.

De sus primeros trabajos a Hollywood

Hayden Panettiere había nacido el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Desde muy pequeña comenzó a construir una carrera frente a las cámaras y se convirtió rápidamente en una figura conocida de la televisión y posteriormente del cine.

Su trayectoria profesional comenzó en 1994, cuando tenía apenas cinco años. Ese año fue elegida para participar en la telenovela de ABC One Life to Live. Posteriormente dio el salto a otra reconocida soap opera, Guiding Light, de la cadena CBS. Un año después, en 1997, regresó al ciclo en el que había debutado y permaneció allí hasta 2000.

Durante ese período también comenzó a desarrollar trabajos en el cine y puso su voz a uno de los personajes de Bichos: una aventura en miniatura, una de las primeras películas animadas de la historia.

A medida que avanzaba su carrera, Panettiere comenzó a aparecer de manera recurrente en numerosas producciones televisivas y cinematográficas. Entre sus trabajos de esa etapa aparecen:

Ally McBeal .

. Malcolm in the Middle .

. Tiger Cruise .

. Ice Princess .

. La voz de Dot en A Bug's Life .

. Remember the Titans.

Aquellos trabajos fueron construyendo una trayectoria que posteriormente encontraría su punto de mayor exposición con uno de los papeles que definirían su carrera.

Claire Bennet y el fenómeno de Héroes

La gran oportunidad profesional de Hayden Panettiere llegó con Héroes, la serie que la catapultó definitivamente a la fama. Allí interpretó a Claire Bennet, una animadora que contaba con poderes de regeneración y que terminó convirtiéndose en uno de los personajes emblemáticos de la producción.

El papel quedó estrechamente asociado a una de las frases más recordadas de la serie: "Salva a la animadora, salva al mundo". La interpretación de Panettiere le permitió ocupar un lugar central dentro de una producción que marcó una etapa de su carrera y la convirtió en una figura reconocida por millones de espectadores.

Años después, la actriz volvió a tener un papel protagónico en televisión con Juliette Barnes en Nashville, otro personaje fundamental dentro de su trayectoria artística.

Su carrera también incluyó participaciones en la saga de terror Scream. Trabajó en Scream 4 y, años más tarde, regresó a la franquicia en Scream VI, volviendo a ponerse en contacto con una producción vinculada a la saga creada por Wes Craven.

Sus dificultades personales

La vida privada de Panettiere estuvo atravesada por situaciones complejas que terminaron teniendo impacto sobre su carrera. Ese aspecto quedó reflejado en la reciente publicación de su autobiografía. La actriz fue víctima de violencia de género y también estuvo involucrada en situaciones relacionadas con el consumo de drogas, circunstancias que la llevaron a internarse en clínicas especializadas para realizar tratamientos de desintoxicación.

Ese capítulo de su vida convivió con una carrera que había comenzado cuando era apenas una niña y que, con el paso de los años, la había llevado a ocupar lugares destacados tanto en televisión como en cine.

Desde sus primeras apariciones en las telenovelas hasta los personajes de Claire Bennet y Juliette Barnes, Panettiere atravesó diferentes etapas profesionales y personales.