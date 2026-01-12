Carafea se presenta mañana en Jesús María y lo anunció con una guitarreada íntima

La banda folklórica catamarqueña Carafea continúa atravesando un momento clave en su carrera y lo ratifica en cada escenario que pisa. En la antesala de su presentación en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el grupo ofreció este lunes una conferencia de prensa diferente, atravesada por la música, la camaradería y el contacto directo con la prensa y el público que ya vive a pleno el tradicional encuentro cordobés.

La cita tuvo lugar al mediodía, en un paréntesis dentro de la intensa agenda del festival, y se transformó en una verdadera peña folklórica, bautizada como "El Recreo Catamarqueño". Allí, Carafea compartió no solo detalles de su presente artístico y de lo que será su actuación en uno de los escenarios más importantes del país, sino también canciones propias y guitarreadas junto a amigos músicos que se fueron sumando.

La propuesta se desarrolló en Azúcar, Pimienta & Sal, y estuvo pensada como un espacio de encuentro para compartir sabores, música y charla, con el espíritu y la identidad de Catamarca como eje central. La iniciativa buscó romper con el formato tradicional de conferencia y generar un clima distendido, fiel al ADN folklórico que caracteriza a la banda.

Los catamarqueños subirán mañana martes, en una noche estelar compartiendo esta edición 60° aniversario del festival con Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes y Jessica Benavídez.

Un presente marcado por la consagración

El excelente presente de Carafea tiene un punto de inflexión reciente: el pasado 5 de enero, la agrupación fue distinguida como Artista Revelación 2026 por la Comisión Permanente de la Semana de la Tradición del Norte Cordobés, entidad organizadora del Festival conocido como el "Padre de Festivales". El reconocimiento los posicionó como una de las grandes sorpresas de la temporada y confirmó el impacto que vienen generando dentro del circuito folklórico nacional.

La distinción llegó tras una presentación que dejó una fuerte impresión en el escenario mayor del festival, donde el grupo logró una conexión inmediata con el público. La propuesta musical de Carafea se apoya en una combinación equilibrada entre el respeto por las raíces del folklore tradicional y una mirada fresca y contemporánea, una fusión que se ha convertido en su sello distintivo y que les permite renovar el cancionero popular sin perder identidad.

Equipo completo de Carafea

Desde la organización destacaron especialmente la solidez artística, la calidad interpretativa y la energía escénica que la banda transmitió durante su actuación. La consagración como Revelación no solo representa un hito en la historia del conjunto, sino que también consolida un proceso de crecimiento sostenido que viene construyéndose a base de trabajo, escenarios recorridos y una clara identidad musical.

Expectativa por Jesús María

Integrada por Rafa Salas, Pablo Reinoso, Enzo Zelarrayán y Chino Décima, Carafea llega a Jesús María luego de un intenso fin de semana en Santa Fe, donde volvió a dejar una fuerte impresión con su propuesta artística. Ahora, la expectativa está puesta en su presentación en el Festival de Doma y Folklore, una cita clave que puede marcar un nuevo salto en su carrera.

La guitarreada y el encuentro con la prensa funcionaron como un anticipo de lo que la banda promete llevar al escenario: cercanía, raíz folklórica y una energía que busca trascender el show para convertirse en experiencia compartida.