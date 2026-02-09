Caso Romina Gaetani: la Justicia solicita la detención de Luis Cavanagh

La lucha contra la violencia de género ha sumado un capítulo de alto impacto en el ámbito judicial y mediático tras la reciente resolución de la fiscalía. En las últimas horas, la fiscal María José Basiglio, titular de la Fiscalía Especializada en delitos vinculados con violencia de género del distrito Pilar, solicitó formalmente la detención del empresario Luis Cavanagh. La medida surge en el marco de la causa que lo investiga por lesiones leves agravadas contra su ex pareja, la reconocida actriz Romina Gaetani, tras considerar que existen pruebas suficientes y un riesgo inminente.

Según consta en el fallo judicial, la funcionaria fundamentó su pedido en la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de la víctima, priorizando su protección en un contexto de vulnerabilidad. Para la fiscalía, se han acreditado elementos contundentes que configuran no solo un riesgo procesal de obstrucción, sino también un alto peligro para la integridad física y psíquica de Gaetani. La decisión final sobre la libertad del imputado y la ejecución de su arresto se encuentra ahora bajo la órbita del Juzgado de Garantías N°7, dirigido por el magistrado Walter Saettone.

Los hechos que originaron la denuncia tuvieron lugar en el lote 60 del Tortugas Country Club, donde una discusión motivada por un episodio de celos derivó en una agresión física. Según el testimonio de la actriz, el conflicto comenzó cuando Cavanagh decidió revisar su teléfono móvil sin su consentimiento, lo que desencadenó un ataque violento. En medio de la disputa, el empresario habría arrojado al suelo a Gaetani para luego inmovilizarla y trasladarla por la fuerza fuera de la vivienda, donde finalmente la abandonó en un estado de total desamparo.

El personal policial de la Comisaría Pilar 4 acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar en curso. Al llegar, los efectivos encontraron a la actriz manifestando sentirse descompensada y con fuertes dolores corporales, lo que motivó su asistencia inmediata por parte de una ambulancia y su posterior derivación al Hospital Central de Pilar. El informe médico legal elaborado en el nosocomio constató la presencia de escoriaciones en el dorso izquierdo, antebrazo derecho y cadera derecha, además de un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha, lesiones que guardan correlación directa con el relato de la víctima.

Radiografía de un vínculo violento: la pericia psicológica

Más allá del ataque físico puntual, la investigación profundizó en la dinámica de la pareja a través del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV). Las licenciadas intervinientes detectaron una modalidad de violencia de género con una carga psicológica preponderante y una marcada asimetría de poder. Gaetani describió que, aunque la relación comenzó de forma positiva, pronto se vio empañada por mecanismos de control y restricción de sus redes de apoyo, señalando que el empresario solía limitar sus vínculos personales al entorno social de él y reaccionaba con gritos y enojo ante los logros profesionales de ella, incluso en eventos públicos como la entrega de los premios Martín Fierro.

El informe pericial concluyó que existían indicadores claros de violencia, caracterizados por celos intensos y un control constante sobre la vida de la actriz. La víctima refirió haber encontrado a Cavanagh revisando su celular en al menos tres ocasiones, lo que le generaba una profunda desilusión y una sensación de asfixia. Los especialistas identificaron una dependencia afectiva y la presencia de maltrato sexual asociado, factores que refuerzan el pedido de la fiscalía sobre la peligrosidad de que el imputado permanezca en libertad mientras avanza el proceso.

La incógnita del arma de fuego y el riesgo procesal

Un factor que incrementó la preocupación judicial fue la situación armamentística del denunciado. El registro del RENAR confirmó que Luis Cavanagh poseía una Credencial de Legítimo Usuario (CLU) vencida desde el año 2020, correspondiente a una pistola semiautomática CZ P-07 calibre 9 mm. Sin embargo, durante un allanamiento realizado en el domicilio del empresario, las autoridades no lograron localizar dicha arma, hallando únicamente una pistola de aire comprimido, cartuchos, vainas servidas, municiones intactas y diversas piezas de armamento.

La ausencia de la pistola calibre 9 mm fue interpretada por la fiscal Basiglio como un indicio claro de posible obstaculización del proceso judicial y falta de colaboración por parte del imputado. Romina Gaetani expresó un temor fundado ante la falta de localización de esta arma, sumado a la conducta reticente de Cavanagh frente a la investigación. Para la fiscalía, estos elementos configuran una situación de riesgo extremo que justifica el pedido de arresto inmediato bajo la calificación de lesiones leves agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género, con el fin de evitar que se retome cualquier tipo de contacto que ponga en peligro a la denunciante.