Sobredosis de Soda presenta "Stereo Tour 2026" en Catamarca

La mística de la banda más influyente en la historia del rock en castellano vuelve a cobrar vida en suelo catamarqueño. Sobredosis de Soda, reconocida unánimemente como la banda tributo a Soda Stereo más prestigiosa de toda Latinoamérica, ha confirmado su regreso a la provincia en el marco de su nueva gira mundial, denominada "Stereo Tour 2026".

Este ambicioso proyecto internacional no solo contempla fechas en Argentina, sino que extenderá su recorrido por diversos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, reafirmando una vigencia que trasciende fronteras. En este contexto de expansión global, la provincia de Catamarca ha sido seleccionada una vez más como una escala obligatoria para disfrutar de una propuesta artística que ha sido calificada como cuidada e inédita dentro del género.

El espectáculo, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo a las 21 hs en el Cine Teatro Catamarca, promete ser mucho más que un concierto de versiones convencionales. La banda propone una experiencia en vivo que se mantiene fiel al universo estético y conceptual de Soda, logrando convocar a miles de fanáticos en cada una de sus presentaciones alrededor del mundo.

El punto fuerte de Sobredosis de Soda radica en su capacidad para amalgamar una fidelidad sonora excepcional con una puesta en escena moderna y actual. Esta combinación permite que cada show se transforme en un homenaje potente y emocionante, donde el sonido del trío es llevado al máximo nivel técnico mientras la energía escénica de los músicos conecta de forma profunda con una audiencia que busca revivir la magia de las composiciones de Gustavo Cerati.

Más de dos décadas de vigencia y liderazgo

Liderada por Mariano Albergoli, la formación reafirma con el "Stereo Tour 2026" su jerarquía absoluta en la industria de los espectáculos tributo. Con más de 20 años de trayectoria ininterrumpida, el grupo ha logrado consolidarse sin discusión como la formación que mejor interpreta en vivo el vasto repertorio del grupo más influyente del rock hispanoparlante. Tras el éxito rotundo cosechado en sus giras anteriores, la banda demuestra que su capacidad de convocatoria sigue intacta, ofreciendo una jerarquía interpretativa que respeta el legado original mientras propone una mirada contemporánea y una sonoridad impecable que convierte cada concierto en una experiencia única.

La cita en el principal escenario de la provincia representa una oportunidad ineludible para los seguidores locales de sumergirse en una atmósfera que recrea con precisión la mística de Soda Stereo. Con una propuesta de alto impacto y una trayectoria que los avala en los escenarios más exigentes del mundo, Sobredosis de Soda llega para demostrar por qué son considerados los guardianes de un sonido que marcó a fuego a varias generaciones. Los interesados en asistir a este evento de jerarquía internacional ya pueden adquirir sus localidades a través de la boletería física del Cine Teatro Catamarca o mediante el sistema digital disponible en la plataforma entradaweb.com.