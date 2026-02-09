Furia Scaglione confirmó su romance con Nicolás Rodríguez

En un movimiento que sacudió el avispero mediático y capturó la atención de la prensa del espectáculo, Juliana "Furia" Scaglione ha vuelto a situarse en el centro de la escena. Esta vez, la noticia no gira en torno a las estrategias de convivencia o las cámaras del reality que la catapultó a la fama, sino a su presente afectivo. La exjugadora de Gran Hermano utilizó sus plataformas digitales para oficializar lo que hasta hace poco eran solo rumores: su noviazgo con el futbolista Nicolás Rodríguez.

La noticia, recibida con una mezcla de sorpresa y entusiasmo por su vasta comunidad de fanáticos, se materializó a través de una foto explosiva en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen compartida, se puede ver a la pareja abrazada y sonriente, proyectando una sintonía que marca el inicio de un capítulo renovado y mucho más íntimo en la vida de la mediática. Este gesto fue interpretado por sus seguidores como la confirmación definitiva de un vínculo que venía gestándose lejos de los flashes.

El anuncio no fue un hecho aislado, sino una secuencia coordinada que comenzó en el perfil del deportista y fue rápidamente validada por la propia Juliana. La historia fue subida inicialmente por el propio Nicolás Rodríguez y luego replicada por Furia en su propio perfil, lo que le dio una legitimidad inmediata al anuncio. El detalle que terminó de despejar cualquier tipo de duda para la prensa y los admiradores fue la inclusión de un simple pero contundente emoji de corazón que acompañó la fotografía, eliminando cualquier margen de especulación sobre la naturaleza de la relación.

Sobre la figura del hombre que conquistó a la estratega de Gran Hermano, se sabe que posee un perfil que combina el profesionalismo deportivo con la responsabilidad familiar. Rodríguez es actualmente el arquero del club Excursionistas y, en el plano personal, es padre de una niña llamada Clara, un dato que añade una dimensión de madurez al nuevo círculo que rodea a la mediática. La aparición de ambos en una actitud tan cercana bastó para que el contenido se compartiera miles de veces en cuestión de minutos.

La viralización de la noticia fue inmediata y generó un fuerte impacto en la opinión pública. En pocos minutos, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de apoyo para la ex Gran Hermano, celebrando que atraviese este nuevo momento personal con tanta alegría. Para muchos de sus seguidores, esta relación representa un giro significativo en el perfil de Juliana, quien ahora comparte su día a día con un profesional del deporte que reparte su tiempo entre los entrenamientos en el Bajo Belgrano y su rol como padre.

Con este gesto público, Scaglione deja atrás las tensiones y polémicas propias de la competencia televisiva para centrarse plenamente en su vínculo con el futbolista de Excursionistas. El entorno digital de la pareja se ha transformado en un espacio de celebración constante, donde la sorpresa inicial ha dado paso a una ola de afecto para los flamantes novios, quienes ya no sienten la necesidad de ocultar su presente compartido y el entusiasmo por lo que vendrá.