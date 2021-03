Celina Rucci contó que tuvo leucemia: las impactantes imágenes del tratamiento

Celina Rucci sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una dura experiencia personal que vivió durante gran parte del 2020. La actriz contó que atravesó un cáncer, hizo un tratamiento y logró superarlo.

"El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mi se sumo un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar. Las razones era varias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con mas preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer que me sucedió algo que me entristeció. Por eso hoy, me armo de coraje y lo cuento a todo aquel que quiera saberlo", comenzó.

"El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York. Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capitulo a parte de lo grandioso y ángel que es. Pasé muchos días internada, con quimio y todo, siempre lo tomé con una actitud ganadora y mi mente estaba segura que iba a poder con esto, y así fue, después de seis meses de tratamientos, quimios, pinchazos y miles de pastillas el 23 de noviembre mi doctor me dijo que ya no había rastros de células cancerígenas, lo que se supone que es muy bueno pero aun no se puede cantar victoria porque en este tipo de cáncer nunca se sabe", agregó.

Con un video en el que se ven imágenes de todo el proceso que vivió, Celina agregó: "Todo esto que resumo en un par de renglones fue muy intenso y me costó mucho disimularlo para mis redes y seguidores, no quería que la gente que me quiere y sigue desde hace mucho me vea débil o frágil, porque esa imagen nunca fui yo, y preferí mantenerlo en secreto. Volví a Argentina, donde me pude reencontrar con mi gente y mostrarles que estoy muy bien y que sigo igual de leona".

Además, explicó por qué decidió contarlo después de tanto tiempo: "Ayer Salí a cenar con amigos, estábamos felices, celebrando la vida, nos ponemos a bailar y en un movimiento brusco se me salió la peluca, (que llevo por la quimio) me sentí tan vulnerable que no pude volver al lugar, ellos me decían que no era nada, pero yo sentí que no pude ocultar mas lo que me había pasando, por primera vez me había mostrado enferma a los ojos de los demás y toda esta coraza que vengo armando desde niña para poder sobrevivir en este mundo se me derrumbo en un segundo. Ya no quiero seguir así, y es por eso que hoy me libero. #donasangre".

Qué es la leucemia mieloide aguda? Lo explica el Dr. Gustavo Werber, Director Médico de ITAC, Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad, aclarando que habla de la enfermedad en general y no del caso Rucci ya que no es su paciente: "La leucemia mieloide aguda es una enfermedad maligna, un tipo de cáncer de la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de los componentes de la sangre que está en el medio de los huesos, de ahí su nombre de médula ósea. Cuando uno tiene esta enfermedad lo que provoca es que se altere la producción de alguno de los componentes de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o los tres. Puede haber producción de más, a veces hay glóbulos blancos por las nubes, muy altos o producción de menos, puede haber glóbulos blancos, plaquetas, o glóbulos rojos muy bajitos. Eso depende del tipo, porque leucemia mieloide aguda engloba un conjunto de subtipos con el mismo nombre. Estas enfermedades tienen distinto tipo de tratamiento porque hay distintos tipos de síntoma. Puede generar debilidades muy marcadas, sangrados, infecciones, una variedad importante de síntomas. Tiene varios tratamientos, siempre se empieca por quimioterapia específica para la leucemia, no es una quimioterapia general, y a veces se termina el tratamiento con un trasplante de médula ósea."