Charly García comenzó a grabar un nuevo disco

Finalmente se confirmó el rumor que comenzó a circular hace algunas semanas atrás, cuando fans del músicos publicaron en las redes sociales un encuentro con Charly García, en el que les había hablado que se encontraba preparando nuevo material de estudio.

Ahora, llegó la confirmación oficial de la mano del productor musical José Palazzo, quien confirmó la noticia vía Twitter. "Charly me contó que está grabando un disco alucinante, no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco, pero me dejó una gran alegría saberlo", escribió el creador del festival Cosquín Rock.





Recordemos que el último trabajo discográfico del emblemático artista nacional fue lanzado hace cuatro años bajo el nombre de “Random".

El anuncio coincide con el aniversario 21 de cuando el músico se arrojó desde un noveno piso de un hotel mendocino a una piscina. El salto sucedió en el hotel Aconcagua, el 3 de marzo del 2000, y representó uno de los episodios más hilarantes del rockstar argentino.

El origen del salto se había gestado la noche anterior. Tras un concierto del ciclo de recitales gratuitos “Argentina en Vivo” en el estadio Malvinas Argentinas, que mostró a un García convulsionado. Tras el show, el músico vivió un incidente con una fan que derivó en una denuncia policial.



"A la mañana siguiente, estábamos sentados en el balcón que daba a la pileta. Charly empieza a dar vueltas por la habitación, corriendo de un lado para el otro, hasta que agarró un muñeco inflable y lo tiró por la ventana. Nos dijo que era para medir el viento", recordó Fernando Szereszevsky ?quien formaba parte de su entorno- a Télam el año paso.