Charly García cumple 75 años y Netflix prepara un documental sobre su vida

Charly García celebra hoy su cumpleaños número 75 y la fecha llegó acompañada de un anuncio especial: Netflix confirmó la producción de un documental dedicado a la vida y la trayectoria del músico argentino, una figura cuya obra dejó una marca profunda en la música nacional a lo largo de varias décadas.

El proyecto se propone repasar su historia y explorar el impacto de un artista que, con su producción musical y su presencia cultural, construyó una huella que atraviesa generaciones. Según expresó la plataforma en el comunicado difundido, el documental abordará "el impacto de un artista que, a lo largo de las décadas, dejó una huella imborrable".

El anuncio vincula dos acontecimientos: por un lado, el cumpleaños de García, que alcanza los 75 años; por otro, el inicio de la producción de una obra audiovisual que buscará recorrer su historia y acercarse a la dimensión de su legado artístico.

La propuesta tendrá como eje al propio músico y su recorrido, con una mirada centrada tanto en su historia como en el alcance que tuvo su obra. La producción estará dirigida por Alejandro Hartmann y contará con el trabajo de Haddock Films, productora que asumirá el desarrollo del documental.

"Esta vez, Charly por Charly. Say No More"

El anuncio tuvo también una participación directa de García. En un audio enviado a la prensa, el músico expresó: "Esta vez, Charly por Charly. Say No More". La frase acompaña la presentación del proyecto y pone al propio artista en el centro de la propuesta audiovisual. La expresión "Charly por Charly" identifica la idea de un documental dedicado a su figura, mientras que "Say No More" aparece como el cierre de sus palabras en el mensaje difundido.

La intervención del músico forma parte de los primeros elementos conocidos de la producción, que fue anunciada en una fecha significativa para su trayectoria personal y artística. A los 75 años, García será el protagonista de un documental que buscará repasar su historia y abordar la influencia de su obra a través de las décadas.

El mensaje enviado a la prensa constituye, de esta manera, una de las expresiones directas del artista en torno al proyecto. Su breve declaración acompañó el anuncio de Netflix y anticipó una producción construida alrededor de su figura.

El documental de Charly García llega a Netflix. Bien, ¿no? https://t.co/cc4klYdRpf — CheNetflix (@CheNetflix) October 23, 2026

Alejandro Hartmann estará a cargo de la dirección

La dirección del documental estará en manos de Alejandro Hartmann, realizador que trabajó en producciones como Yiya Murano: Muerte a la hora del té y Nahir, el secreto de un crimen.

Hartmann expresó en el comunicado la importancia personal que tiene el proyecto y el desafío que representa retratar al músico. "Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar", señaló.

En sus palabras, el director también destacó la presencia constante de la música de García, incluso más allá de la escucha directa. "La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso", afirmó.

La reflexión de Hartmann pone el foco en la permanencia de las canciones del músico y en la manera en que su obra continúa presente en la memoria de quienes la escuchan. Para el realizador, abordar esa trayectoria representa una oportunidad excepcional y un desafío artístico de gran importancia.

"El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad", agregó el director, al expresar lo que significa participar de la producción. Sus declaraciones reflejan el vínculo personal que mantiene con la música de García desde su infancia y la dimensión del trabajo que tendrá por delante.

La responsabilidad de retratar a una figura icónica

La producción estará a cargo de Haddock Films, con la participación de Vanessa Ragone, productora y directora de la compañía, quien también formó parte de El secreto de sus ojos.

Ragone expresó su entusiasmo por la posibilidad de producir un documental dedicado a García y destacó la responsabilidad que implica trabajar sobre la figura de un artista al que considera central para la música nacional.

"Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad", manifestó en el comunicado.

La productora explicó que la oportunidad tiene un significado especial por el lugar que ocupa la obra de García en su propia vida. "Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros", sostuvo.

Sus palabras describen el proyecto desde una doble perspectiva: la responsabilidad profesional de producir una obra sobre una figura de enorme relevancia musical y el vínculo personal con las canciones que acompañaron su recorrido.

La confianza depositada por Charly García y Netflix en Haddock Films constituye, según Ragone, una oportunidad extraordinaria. Su testimonio también subraya la importancia que tiene para el equipo abordar la historia de un músico cuya producción continúa formando parte de la experiencia cultural de distintas generaciones.