Maru Botana rompió el silencio por las críticas a sus degustaciones en MasterChef Celebrity

Desde el comienzo de una nueva edición de MasterChef Celebrity, las degustaciones de Maru Botana, una de las integrantes del jurado del certamen, se convirtieron en motivo de comentarios y polémica en las redes sociales. Distintas pruebas de los platos presentados por los participantes tuvieron repercusión entre los usuarios, que observaron y cuestionaron la manera en que la cocinera probaba las preparaciones.

La discusión se instaló alrededor de la cantidad de comida que Botana degustaba durante las evaluaciones, una instancia central del programa en la que los integrantes del jurado deben probar los platos elaborados por los concursantes. Algunas de esas escenas fueron especialmente comentadas y generaron interrogantes entre quienes siguen el reality gastronómico.

En ese contexto, la chef decidió referirse públicamente a los cuestionamientos y explicó cuál es su postura frente a las opiniones que circulan en internet. Sin embargo, lejos de mostrarse preocupada por la repercusión de las imágenes, aseguró que no está pendiente de lo que se publica sobre ella y que sus actividades cotidianas le demandan gran parte de su tiempo.

"Ni idea, no miro nada": la respuesta de la cocinera

Consultada por la polémica, Maru Botana se mostró ajena a los comentarios que surgieron en las redes sociales a partir de sus intervenciones en el programa. La cocinera fue consultada por Sálvese Quien Pueda, donde explicó que no sigue las publicaciones ni las discusiones que se generan alrededor de sus degustaciones.

"Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones", respondió al ser consultada sobre las repercusiones que tuvieron las escenas del ciclo conducido por Wanda Nara.

Con esa declaración, Botana dejó en claro que no está al tanto de las opiniones que los usuarios expresan en las plataformas digitales sobre su participación en el certamen. También vinculó esa falta de seguimiento con sus compromisos laborales y con las distintas actividades que desarrolla, sin profundizar en los comentarios particulares que despertaron sus degustaciones.

La respuesta se produjo en medio de las repercusiones que acompañaron el comienzo de esta nueva edición de MasterChef Celebrity, en la que las evaluaciones de los platos no solo forman parte de la dinámica televisiva, sino que también generan intercambios y debates entre los espectadores.

Maru Botana rompió el silencio sobre sus polémicas formas de probar en #MasterChefCelebrity: \"no vi los memes, yo como poco, no necesito probar tanto para saber\" https://t.co/rSnOy0XwDE \— emi (@eeemiliano) October 20, 2026

La hamburguesa que generó comentarios y su explicación

Entre las escenas que más repercusión tuvieron se destacó una degustación de una hamburguesa. Algunos usuarios señalaron que Botana apenas había probado el plato, una observación que alimentó las críticas sobre su manera de evaluar las preparaciones de los participantes.

Ante esos comentarios, la cocinera explicó que su forma de comer se caracteriza por las pequeñas cantidades. "Yo como muy poquito, como un pajarito", sostuvo, al responder a los cuestionamientos relacionados con la cantidad de comida que prueba durante el programa.

De esta manera, Botana ofreció una explicación personal sobre la situación que había despertado las observaciones del público. Su respuesta apuntó a aclarar que la cantidad que ingiere habitualmente es reducida, en lugar de centrarse en cada una de las críticas que circularon en las redes sociales.

La escena de la hamburguesa se convirtió así en uno de los ejemplos más comentados de una polémica que comenzó con las degustaciones del jurado y que, a partir de las reacciones de los espectadores, adquirió visibilidad fuera de la pantalla.

Más de treinta años de experiencia en la cocina

Además de explicar sus hábitos alimentarios, Maru Botana defendió su capacidad para evaluar las preparaciones a partir de su trayectoria profesional. La cocinera hizo hincapié en los años que lleva vinculada al mundo gastronómico y sostuvo que su experiencia le permite reconocer las características de los platos que prueba.

"Hace más de treinta años que cocino", aseguró, al responder a los cuestionamientos sobre su desempeño como integrante del jurado.

La declaración estuvo acompañada por una defensa firme de su criterio a la hora de determinar si una preparación está bien realizada. "Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal", afirmó, al remarcar que su experiencia le permite identificar los resultados de una elaboración culinaria.

Sus palabras pusieron el foco en la diferencia entre la cantidad que puede llegar a degustar y su capacidad para valorar una preparación. Frente a las críticas que se originaron a partir de determinadas escenas, Botana respaldó su posición en sus más de tres décadas de experiencia cocinando.

Así, la chef respondió a los comentarios que despertaron sus intervenciones en MasterChef Celebrity con dos argumentos centrales: por un lado, su costumbre de comer pequeñas cantidades y, por otro, la experiencia acumulada a lo largo de su carrera.