Martín Fierro de Radio 2026: discursos contra Milei, homenajes y el Oro para María O'Donnell

La radiofonía argentina celebró este miércoles una nueva edición de los premios Martín Fierro de Radio, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). La ceremonia se realizó en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, y reconoció a las producciones destacadas del período 2025/2026.

La entidad presidida por Luis Ventura entregó distinciones en 32 categorías, además de cinco homenajes y el Martín Fierro de Oro, que en esta oportunidad tuvo una única ganadora, sin la tradicional duplicación para AM y FM. La máxima estatuilla quedó en manos de María O'Donnell, conductora de De acá en más, por Urbana Play.

La celebración reunió a 650 invitados distribuidos en 66 mesas. El menú se organizó en varios pasos: como entrada se sirvió una croqueta de quesos con brulée de lasagna de manzana quemada y zaalouk; el plato principal fue ojo de bife con crema de Dijon y papines escrachados, con una alternativa vegetariana de fiore de hongos y zanahorias glaseadas con crema de azafrán. El postre consistió en un domo de chocolate amargo con quenelle de café.

Sin embargo, más allá de la gastronomía y el encuentro entre colegas, la noche estuvo marcada por los discursos, las reivindicaciones profesionales, los homenajes a figuras fallecidas y las expresiones políticas que atravesaron buena parte de la ceremonia.

María O'Donnell y el valor de una trayectoria

Al recibir el Martín Fierro de Oro, O'Donnell expresó su sorpresa y emoción: "Ay, qué emoción tan inesperada". Después de agradecer a Aptra, repasó su recorrido profesional, desde su formación en las redacciones de Página 12 y La Nación hasta su llegada a la radio después de convertirse en madre.

"Me fueron cobijando de a poquito y me terminé enamorado perdidamente de este medio tan noble", sostuvo al recordar su vínculo con la radio. En sus agradecimientos incluyó al equipo que la acompaña cada mañana y a los oyentes, así como a Magdalena Ruiz Guiñazú, Jorge Lanata, Ernesto Tenembaum, Andy Kusnetzoff y Andrés Pandiella, quien apostó por su trabajo en Metro y Urbana Play.

La periodista también puso el foco en las dificultades que enfrentan las mujeres para ocupar espacios centrales en la programación radial. "Les juro que me costó muchísimo poder tener un programa de primera mañana. Todavía, los que opinan sobre política y economía en la radio y en la televisión son predominante hombres, nos cuesta mucho a las mujeres que nos den ese lugar", afirmó.

Su discurso concluyó con una defensa de un estilo periodístico que, según describió, privilegia la conversación por encima de la confrontación: "Somos felices haciendo radio, un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia sino de conversación".

Antes de conocer el resultado, O'Donnell había hablado con LA NACION sobre sus expectativas ante la posibilidad de recibir el máximo premio. "No sé, me desmayo acá mismo. Es un honor. El podio de la radio de programas que dejan huella", había expresado.

Luis Ventura defendió la identidad de la radio

El discurso inicial de Luis Ventura tuvo un tono combativo. El titular de Aptra recordó las críticas que recibió la decisión de separar las ceremonias de televisión y radio, una determinación adoptada doce años atrás por la comisión que encabeza.

"Hace doce años, cuando asumió esta comisión, mucha gente vio muy mal el hecho de separar el premio de la televisión del de la radio. Evidentemente, molestaba que la radio tuviera vida propia", afirmó.

Ventura relató que, en aquel momento, gerentes de canales sostenían que los premios con mayor visibilidad eran los televisivos y que los reconocimientos a los trabajadores de la radio debían entregarse durante los cortes comerciales. "Bajo ningún punto de vista quise aceptar esa indicación", recordó.

El dirigente justificó la separación al señalar que la radio tenía más figuras y que, en numerosas ocasiones, la televisión se nutría de contenidos y personalidades surgidos de ese medio.

"Separamos la televisión de la radio porque la radio tenía más figuras y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio. Acá estamos, ¡tenemos vida! ¿Quién dijo que la radio estaba muerta? Que venga y lo diga acá arriba. ¡Tiene más vida que nunca, aguante la radio!", exclamó.

Desde algunas mesas comenzaron entonces los cánticos en su apoyo: "Ventura presidente, Ventura presidente". El conductor respondió que no sabía si sería presidente, pero aseguró que seguiría presente, "en el primer lugar y en el último, también, como corresponde". Finalmente, apeló a una expresión enfática para defender su postura: "Hay que poner huevos y ovarios arriba de la mesa".

Los primeros ganadores de la ceremonia

La entrega de estatuillas comenzó con la categoría Programa musical en AM, que quedó en manos de La trama celeste, conducido por Alfredo Rosso en La 750.

Marcela Tauro fue reconocida como Columnista de espectáculos por su trabajo en No está todo dicho y El club del Moro, de FM La 100. Al agradecer, destacó la generosidad de los conductores Guido Kaczka y Santiago del Moro, quienes, según expresó, le permiten mostrar una faceta diferente de su personalidad respecto de la que se ve en televisión. También manifestó su alegría por la presencia de su hijo, Juan Cruz Álvarez, quien estudia periodismo deportivo.

Entre los siguientes ganadores estuvieron:

Gabriel Marsili, de FM Los40, por Labor en operación.

Pachu Peña, por su trabajo en Re tarde, de FM Pop, en Labor humorística.

Gabriel Anello, de Mitre, como Relator deportivo.

Lucas Colautti, por su labor en la producción de Mañana Sylvestre, de Radio 10.

La gala continuó con reconocimientos a distintas áreas de la actividad, desde la conducción y la locución hasta el periodismo especializado y los programas musicales.

Julio Lagos recibió un homenaje

El primer homenaje de la noche fue para Julio Lagos, distinguido por sus 65 años de trabajo en la comunicación con respeto y pasión. El recinto se puso de pie para aplaudir al histórico conductor y locutor, mientras Luis Ventura le entregaba el reconocimiento.

"Yo pensé que no iba a llorar, pero me parece que sí. Gracias por esta emoción. Gracias a Aptra que ha querido sin duda estimular a esta joven promesa de la locución argentina y lo ha logrado", expresó Lagos con ironía y emoción. El homenaje también le permitió referirse a su presente profesional, luego de su desvinculación de Radio Rivadavia. En ese contexto, definió el reconocimiento como "un tónico, una vitamina" para su proyecto actual, que desarrolla a través de YouTube.

Lagos cuestionó la idea de que la radio haya desaparecido y planteó su propia concepción del medio: "A mí no me gusta mucho la radio que es trinchera política, la radio para mí es sala de guardia, grito de gol, confesionario, biblioteca, la vida de todos los días".

Además, llamó a pensar nuevas ideas y formas de comercialización de los contenidos para evitar que la radio quede reducida a "ese recuadrito chiquito en el organigrama de grandes multiempresas".

Tamara Pettinato lanzó una indirecta a Jonatan Viale

Entre los reconocimientos siguientes, Gigi Ribaloff, de Mucha Radio, obtuvo el premio a Labor en locución femenina. Por su parte, ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, el ciclo de Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos, ganó en la categoría Programa periodístico matutino diario en FM.

El equipo completo subió al escenario, con excepción de Tenembaum, que se encontraba de viaje. Durante los agradecimientos, Tamara Pettinato protagonizó uno de los comentarios más llamativos de la velada al decir: "Menos mal que no me agarran borracha sino diría lo que pienso de Jony Viale".

Luego, Vuelta y media, conducido por Sebastián Wainraich en Urbana Play, fue premiado como Programa periodístico vespertino diario en FM.

Mercedes Ninci recibió la estatuilla por su trabajo como movilera en Mitre informa primero, de Mitre. Al subir al escenario, celebró el clima de encuentro entre los trabajadores del medio: "Qué linda esta fiesta porque estamos todos, acá no hay grieta, es relindo esto, ojalá que la Argentina sea así".

La categoría Mejor programa agropecuario quedó en manos de La hora del campo, de Alejandro Cánepa, por Continental.

El recuerdo de Ernestina Pais y otras figuras de la radio

El segundo homenaje estuvo dedicado a Ernestina Pais, fallecida el 26 de junio pasado. Antes de presentar un video con imágenes de la conductora, Luis Novaresio recordó su personalidad y el impacto que dejó en los distintos espacios en los que trabajó.

"Ha sido un año muy cruel para la radio porque hemos perdido voces que queríamos mucho y a los que la conocimos a donde fuera, en la radio, en la tele, en el teatro o en Milion [su restaurante], había una sonrisa característica que te abrazaba y un 'dale, hacelo', y ella lo hizo con muchísima energía y pasión", expresó.

La ceremonia también distinguió a Súper Mitre deportivo, de Gabriel Anello, por Mitre, y a Aspen Club, de FM Aspen, que obtuvo el premio a Programa musical en FM.

Otro reconocimiento especial estuvo dirigido a Oscar "El negro" González Oro, fallecido el 25 de septiembre. La mención estuvo a cargo de Eduardo Feinmann. Además, se homenajeó a Mega 98.3, identificada como la primera radio exclusivamente dedicada al rock argentino, por sus 25 años. También recibió un reconocimiento CNN Radio Argentina, que dejó de operar, por sus "seis años de trabajo radial y periodístico".

Los discursos más duros contra Javier Milei

Uno de los ejes centrales de la noche fue la situación del periodismo y la relación con el Gobierno de Javier Milei. El primer discurso político de fuerte tono crítico llegó con Rolando Graña, quien recibió el Martín Fierro a Programa periodístico matutino diario en AM por Rolando por la mañana - RPM, de Splendid.

"Para los que hacemos periodismo han sido años duros, ya se sabe, como ensobrados, basuras humanas y todas esas cosas que nos dedican tan a menudo", afirmó. El periodista sostuvo que la respuesta de quienes trabajan en los medios debe ser continuar con su tarea y describió las dificultades sociales que, según señaló, atraviesa el país.

"Nosotros a todo eso le contestamos laburando, todos los que nos levantamos cada mañana para ir a un programa de radio a poner la cara lo hacemos laburando. A todos los insultos les contestamos con trabajo y sí, la gente no llega a fin de mes, la gente se endeuda, la gente sufre, los jubilados están mal y hay mucha gente que la pasa mal en la Argentina, aunque al Presidente no le guste", sentenció.

Minutos después, Eduardo Aliverti recibió el premio a Programa semanal en AM por Marca de radio, de AM La Red. En su discurso agradeció la posibilidad de sostener una posición ideológica junto a su equipo sin venderse y reivindicó "la buena radio, la bella radio y el buen decir", especialmente frente a lo que describió como una habilitación para decir cualquier barbaridad desde los niveles de poder.

Noelia Barral Grigera, distinguida como Columnista político por su participación en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos, también se refirió a los ataques del Presidente contra los periodistas.

"No quiero perder la oportunidad de pedirles que no normalicemos que el Presidente nos diga mierdas humanas. Somos parte de la discusión democrática, hacemos a la democracia, asumamos esa responsabilidad y no normalicemos lo que está pasando", expresó.

Nancy Pazos, por su parte, cuestionó inicialmente a Aptra por haberla nominado en la categoría Programa de interés general en AM, en lugar de Programa periodístico, por su labor en El amor es más fuerte, de Radio 10. Luego afirmó que, a su entender, se trata del peor momento para los medios y para la democracia.

"Salir a la calle hoy a hacer periodismo para todos nuestros colegas es poder sentir que te pueden reprimir. Nunca estuvimos en un momento de tanta precariedad laboral desde todo punto de vista. Tenemos dos, tres o cuatro laburos para poder mantenernos, y por suerte tenemos trabajo", señaló.

O'Donnell defendió la palabra

Además de recibir el Martín Fierro de Oro, María O'Donnell fue distinguida como Labor periodística femenina por su trabajo en De acá en más, de Urbana Play. En esa instancia también abordó el deterioro del debate público y la importancia de preservar las libertades democráticas.

"Nuestra herramienta de trabajo como comunicadores es la palabra. La palabra está tan degradada, maltratada, y no tiene que ver con un asunto de formas", afirmó.

La periodista sostuvo que no se puede aceptar como normal una democracia en la que se habiliten la discriminación, el insulto y la falta de respeto. Entre las garantías que consideró fundamentales mencionó el respeto a las minorías, la libertad de prensa, el derecho a protestar y la libertad de culto.

"Esto no es un problema de periodistas ni de formas, son formas que no son compatibles con un sistema democrático potente", remarcó.

Los discursos de Graña, Aliverti, Barral Grigera, Pazos y O'Donnell configuraron uno de los momentos más marcados políticamente de la ceremonia. Sus intervenciones coincidieron en señalar la precariedad laboral, los agravios contra el periodismo y la necesidad de defender el lugar de la prensa en el debate democrático.

El momento más incómodo

La noche también tuvo un episodio que interrumpió el clima de la premiación. Al finalizar el video homenaje a Samuel "Chiche" Gelblung, fallecido el pasado 9 de septiembre, un invitado externo a los medios de comunicación gritó la frase "avaló la dictadura".

La reacción se produjo inmediatamente después de las imágenes dedicadas al periodista. Enseguida, la transmisión de la ceremonia pasó a una pausa comercial, la primera de la noche.

El episodio se sumó a una velada en la que los homenajes a las figuras fallecidas convivieron con declaraciones políticas, expresiones de respaldo a Luis Ventura y comentarios que provocaron distintas reacciones entre los asistentes.

Hugo Alconada Mon fue reconocido por su labor judicial

Otro de los premios destacados fue el de Columnista policial/judicial, que recibió Hugo Alconada Mon por su trabajo en De acá en más, de FM Urbana Play. Como el periodista no estaba presente, María O'Donnell subió al escenario para recibir la estatuilla en su nombre.

"Hugo me pidió que si esto ocurría que le agradeciera a Aptra. Él bromea conmigo, me dice 'jefa'; yo no soy su jefa, soy apenas su colega", explicó la conductora.

O'Donnell destacó la integridad y la persistencia de Alconada Mon en el ejercicio de su profesión, especialmente por su trabajo de investigación sobre quienes ejercen el poder, independientemente de quiénes sean.

"Estoy muy agradecida de tener a un periodista de la integridad y la persistencia de Hugo a lo largo del tiempo para investigar siempre al poder de turno, indistintamente de quién se trate. Es un ejemplo en muchos sentidos para el periodismo hoy en día", sostuvo.

También valoró su discreción y explicó que su ausencia en la ceremonia era coherente con su personalidad. "Gracias por ser mi compañero hace tantos años. Lo recibo con mucho orgullo en su nombre", concluyó.

La entrega de los Martín Fierro de Radio 2026 combinó así el reconocimiento a programas, conductores, columnistas y trabajadores técnicos con homenajes a figuras que dejaron su huella en el medio. Pero la gala quedó especialmente atravesada por los debates sobre la libertad de expresión, las condiciones laborales de los periodistas, la relación con el poder político y la vigencia de la radio como espacio de comunicación.

En ese marco, el Oro para María O'Donnell sintetizó una de las ideas más reiteradas durante la noche: el valor de la trayectoria, la palabra y una forma de hacer periodismo que, en palabras de la conductora, privilegia la conversación frente al grito y la furia.