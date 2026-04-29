Charly García recibió el alta médica tras una semana de internación y ya descansa en su casa

El músico Charly García, una de las figuras más relevantes de la historia de la música argentina, fue sometido a una cirugía renal programada el pasado 21 de abril. El procedimiento tuvo lugar en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención consistió en una nefrectomía parcial, una operación quirúrgica en la que se extirpa una parte del riñón. Este tipo de procedimiento se enmarca dentro de las cirugías urológicas y, en este caso puntual, formaba parte de un tratamiento previamente planificado.

A sus 74 años, el intérprete ingresó al quirófano para someterse a esta intervención, que fue llevada a cabo bajo condiciones controladas y conforme a lo programado por el equipo médico del establecimiento.

Evolución postoperatoria sin complicaciones

Según el comunicado oficial emitido desde el nosocomio, la cirugía se desarrolló según lo previsto, sin desvíos respecto del plan médico original. La evolución posterior del paciente fue calificada como favorable, un aspecto clave dentro del seguimiento clínico tras este tipo de intervenciones.

Durante su estadía hospitalaria, Charly García permaneció internado durante aproximadamente una semana. En ese período, atravesó la etapa de recuperación inmediata en una habitación común, sin necesidad de ser trasladado a áreas de cuidados intensivos, lo que refuerza la estabilidad de su evolución postoperatoria.

Uno de los datos relevantes del proceso médico es que el artista:

No presentó complicaciones derivadas de la cirugía.

derivadas de la cirugía. No requirió diálisis en ningún momento del tratamiento posterior.

del tratamiento posterior. No necesitó intervenciones adicionales fuera de las habituales para este tipo de procedimiento.

Estos elementos fueron parte del seguimiento clínico habitual tras una nefrectomía parcial, donde el control de la función renal y la estabilidad general del paciente resultan fundamentales en los días posteriores a la operación.

Una recuperación bajo control médico y el alta hospitalaria

El proceso de recuperación se extendió hasta el día martes 28 de abril, fecha en la que se concretó finalmente el alta médica. Tras completar la etapa de observación y control correspondiente, el músico fue derivado a su domicilio, donde continuará su recuperación fuera del ámbito hospitalario.

La internación, que se desarrolló íntegramente en la Ciudad de Buenos Aires, permitió un seguimiento continuo de su evolución clínica luego de la intervención quirúrgica realizada el 21 de abril en el IADT.

El alta representa el cierre de la primera fase del tratamiento, luego de una semana en la que se confirmó una evolución estable y sin complicaciones, de acuerdo con lo informado oficialmente.

Un proceso médico dentro de los parámetros previstos

El caso de Charly García se enmarca en un procedimiento quirúrgico planificado con antelación, donde la nefrectomía parcial fue aplicada como intervención específica sobre el riñón. La respuesta del paciente durante todo el proceso fue consistente con lo esperado por el equipo médico.

Desde el ingreso al quirófano hasta el alta del 28 de abril, el seguimiento clínico mostró una evolución progresiva dentro de los parámetros habituales para este tipo de cirugía, sin episodios adversos reportados.

Con el regreso a su domicilio, el músico continuará la etapa de recuperación ambulatoria, tras haber atravesado una internación de una semana en la que se confirmó la estabilidad de su cuadro postquirúrgico y la ausencia de complicaciones.