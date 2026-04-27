Juana Viale se consagró con el Martín Fierro de Oro en una noche de moda y homenajes

Con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, se celebró una nueva edición de los Martín Fierro de la Moda, en una ceremonia que tuvo lugar en los estudios de Telefe y que congregó a diseñadores, estilistas, modelos, conductores, actores, influencers y figuras destacadas del mundo del espectáculo.

Organizada por APTRA, entidad liderada por Luis Ventura, la gala distribuyó un total de 19 estatuillas, además de reconocimientos especiales que marcaron uno de los momentos más destacados de la noche. En ese marco, la premiación volvió a poner el foco en el estilo como elemento central dentro de la industria televisiva y del entretenimiento.

Juana Viale, la gran protagonista de la noche

La figura central de la velada fue Juana Viale, quien se alzó con el Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la noche. La actriz y conductora alcanzó este logro tras haber sido previamente distinguida en la categoría "Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal" por su trabajo en Almorzando con Juana (El Trece).

Al recibir el premio mayor, Viale expresó su sorpresa y emoción con un discurso cargado de agradecimientos. "Gracias, no me lo esperaba en lo más mínimo. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos, que son los que aguantan a esta madre laburadora que muchas veces no puede estar en la casa", señaló.

En sus palabras, también hizo referencia a su historia personal y a la influencia familiar en su relación con la moda. "Gracias a mi madre, que me enseñó mucho de moda, y a mi abuela, que es la más coqueta y la que más estilo tiene. Heredé algo que no sé qué es pero acá está y ahora es premiado", agregó.

La obtención del Oro consolidó su presencia como una de las figuras más destacadas en materia de estilo dentro de la televisión, en una noche donde su nombre se repitió como eje central de la premiación.

El reconocimiento a Susana Giménez

Otro de los momentos destacados de la ceremonia fue el homenaje a Susana Giménez, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria y su estilo inconfundible. La conductora celebró la distinción con entusiasmo, aunque también deslizó un comentario que reflejó su particular relación con los premios.

"Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce por lo que me pongo. Es la primera vez que me dan el Martín Fierro de la Moda", expresó, en un tono que combinó celebración con un leve reclamo.

Durante su discurso, también destacó el trabajo de su equipo, en especial de su vestuarista. "Les agradezco a todos. Marcela Amado es mi vestuarista, la que me arma todo", afirmó, subrayando el rol clave de quienes están detrás de cada elección estética.

La ceremonia también incluyó homenajes a figuras del diseño, como Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino, y Jessica Trosman, reconocida referente del diseño textil, ampliando el alcance del evento más allá del ámbito televisivo.

Los ganadores

La premiación abarcó diversas categorías que reconocieron el estilo en múltiples formatos y plataformas. Entre los principales ganadores se destacaron:

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal: Juana Viale ( Almorzando con Juana )

Juana Viale ( ) Mejor estilo en conducción masculina: Iván de Pineda ( Pasapalabra )

Iván de Pineda ( ) Actriz con mejor estilo en ficción: Julieta Zylberberg ( Yiya )

Julieta Zylberberg ( ) Actor con mejor estilo en ficción: Benjamín Vicuña ( Corazón delator )

Benjamín Vicuña ( ) Mejor estilo femenino en Big Show: Sofía Gonet ( MasterChef Celebrity )

Sofía Gonet ( ) Mejor estilo masculino en Big Show: Nico Occhiato ( La Voz Argentina )

Nico Occhiato ( ) Mejor estilo panelista masculino: Lizardo Ponce ( SQP )

Lizardo Ponce ( ) Mejor estilo panelista femenina: Sol Pérez ( Gran Hermano )

Sol Pérez ( ) Mejor estilo en conducción femenina en programa diario: Vero Lozano (Cortá por Lozano)

En el ámbito del diseño y la producción de moda, los reconocimientos fueron para:

Mejor diseñador/a de moda femenina: Evangelina Bomparola

Evangelina Bomparola Mejor diseñador de moda masculina: Nicolás Zaffora

Nicolás Zaffora Mejor estilista: Mariana García Navarro - Nacho García Rocha (Los García)

También se premiaron rubros vinculados al trabajo técnico y a las nuevas plataformas:

Mejor estilo masculino en streaming: Fer Dente ( OLGA )

Fer Dente ( ) Mejor estilo femenino en streaming: Evelyn Botto ( OLGA )

Evelyn Botto ( ) Mejor estilo en redes: Carolina "Pampita" Ardohain

Carolina "Pampita" Ardohain Mejor maquillador/a: Gervasio Larrivey

Gervasio Larrivey Mejor peluquero: Max Jara

Max Jara Mejor influencer de moda: Zaira Nara

Zaira Nara Nuevo talento de la moda: Valentina Schuchner

La cuarta edición de los Martín Fierro de la Moda volvió a poner en primer plano el vínculo entre la estética, la televisión y las nuevas plataformas. Con una lista amplia de premiados y una gala que reunió a distintos actores del sector, el evento reforzó su lugar como espacio de reconocimiento dentro de la industria.