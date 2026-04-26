Moria mandó al frente a Sofía Gala y confirmó que está de novia con Fito Páez

La presencia de Moria Casán, Sofía Gala y Fito Páez en el homenaje realizado en el Palacio Libertad no pasó desapercibida. Sin embargo, lo que inicialmente había sido interpretado como un gesto más dentro de una noche de celebración, terminó convirtiéndose en el disparador de una confirmación inesperada. La propia Moria, fiel a su estilo frontal, decidió referirse al vínculo entre su hija y el músico en una entrevista radial y dejó frases que marcaron un antes y un después en las versiones que circulaban desde hacía meses.

Todo se originó a partir de la llegada conjunta de la actriz y el artista rosarino al evento. Ambos arribaron tomados de la mano, relajados y sonrientes, acompañados por los hijos de Sofía Gala. La escena, captada por cámaras y replicada en redes sociales, fue interpretada por muchos como una confirmación tácita del romance.

La palabra de Moria

Durante su participación en el programa "Polino Auténtico" de Radio Mitre, conducido por Marcelo Polino y con la intervención de Juan Etchegoyen, Moria Casán fue consultada directamente sobre la relación. Sin esquivar el tema, la diva optó por una respuesta que combinó cautela y definición.

"La pareja no quiere rótulos, pero si van juntos a un evento de semejante calibre... algo confirma", sostuvo, dejando en claro que, aunque no exista una formalización explícita, la relación es un hecho.

En ese sentido, la conductora profundizó sobre el vínculo entre ambos, remarcando el conocimiento previo y la cercanía que comparten. "Son divinos los dos y Fito es una persona... Yo le digo Páez. Rodolfo es un amor de persona", expresó, al tiempo que aportó una mirada más íntima sobre la dinámica de la pareja.

Uno de los puntos que Moria subrayó es la diferencia en la forma de encarar la exposición del vínculo. "Mi hija no quiere rótulos y el otro a lo mejor sí, pero Sofía no...", explicó, evidenciando que la ausencia de definiciones formales responde, en gran medida, a la postura de la actriz.

La previa del homenaje

Más allá de la confirmación implícita, Moria también reveló detalles de la previa al homenaje que permiten comprender el contexto en el que se produjo la aparición pública de la pareja. Según relató, Sofía Gala había evaluado no asistir al evento debido a la exposición mediática.

"Sofía me dijo: 'Mamá, te vas a bancar, va a estar toda la prensa. ¿No querés ir otro día?'", contó la diva, dejando entrever la tensión entre la intimidad y la visibilidad pública. Sin embargo, la decisión final estuvo atravesada por un factor determinante: el vínculo familiar. "En un momento lo pensó, pero primó el amor a su madre. Me dijo: 'No, una cosa es ir el día que me lo hacen, que estés vos, y otra cosa es ir otro día'", relató.

La elección de asistir en esa fecha específica, con toda la carga simbólica del homenaje, terminó por convertir la aparición en una señal contundente. "Igual fue ese día, se lanzó con todo y bueno, me parece que si bien no tiene rótulo, algo confirma", insistió Moria.

Una relación en construcción

Lejos de hablar de una relación consolidada en términos tradicionales, Moria definió el vínculo como una instancia en desarrollo. "La pareja está a prueba", afirmó, sugiriendo que se trata de una etapa de transición más que de una formalización definitiva.

En esa línea, la actriz describió la situación con una mirada abierta sobre las dinámicas afectivas contemporáneas. "Qué sé yo, viste cómo son las parejas tan especiales que tal vez estén transitando un momento que no sea de total definición... pero pienso que si se van a ese evento juntos...", reflexionó.

La ausencia de etiquetas no impide, según su visión, reconocer la existencia de un lazo significativo, especialmente cuando se manifiesta en gestos públicos de ese nivel.

Una noche de celebración y alto perfil

El homenaje a Moria Casán en el Palacio Libertad reunió a diversas figuras del ámbito cultural y mediático, en un clima de reconocimiento a su trayectoria. Entre los asistentes se encontraban:

Leonardo Cifelli , Secretario de Cultura de la Nación

, Secretario de Cultura de la Nación Coco Fernández

Virginia Elizalde

Paula Kohan

Vicky y Stefy Xipolitakis

Liliana Parodi

En ese contexto, la llegada de Sofía Gala y Fito Páez se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, no solo por la expectativa previa, sino por la carga simbólica que adquirió tras las declaraciones posteriores de la propia homenajeada.