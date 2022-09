Cinthia Fernández dio a conocer sus bienes, tras ser denunciada por la mamá de Defederico

En los últimos meses, el conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sumó una voz que se encargó de lanzar varias denuncias mediáticas: Analía Frascino, la madre del exfutbolista. Una de las bombas que lanzó esta mujer es que la panelista de Momento D (eltrece) no pone las cosas a su nombre para “no pagar los juicios que debe”. Finalmente, desde el otro lado, llegó una respuesta contundente.

A través de Instagram, la madre de Francesca, Charis y Bella decidió exponer sus bienes y esclarecer el asunto. “Investigan mi patrimonio. Tengo un Honda Fit y una Mercedes que me regalo mi expareja, cuya compra se efectuó en parte con la venta de mi anterior camioneta, y el 08 fue una tortura que me lo firmara”, aclaró en una historia donde compartió imágenes de los vehículos en cuestión.

En ese sentido, apuntando directamente contra la versión que instaló Frascino, explicó que ella fue perjudicada en la compra de los muebles. “Para información de la señora, era mi plata porque correspondía al valor de 2 autos míos anteriores, que nunca vi la plata de esa venta (uno ganado en lo de Susana y otro comprado cuando no lo conocía a él)”, completó. La publicación en la que Cinthia Fernández expuso parte de sus bienes personales. (Foto: Instagram / cinthia_fernandez_)

Cinthia Fernández explicó cómo es la propiedad donde vive en un country de zona norte

Durante este descargo, Cinthia Fernández también dio precisiones sobre la casa donde vive en un country de zona norte y desmintió a todas las publicaciones que hicieron referencia al valor de la misma.

“Agrego la mitad de esta casa, que no sé en qué se basan para decir que sale la plata que publican (tremenda desubicación) porque hasta el punto que yo sé nadie vino a tasarla y ustedes agentes inmobiliarios que yo sepa no lo son”, remarcó. La historia en la que Cinthia Fernández expuso el conflicto que tiene con Matás Defederico por una propiedad que compraron juntos. (Foto: Instagram / cinthia_fernandez_)

Además, sostuvo que le ofreció un acuerdo al padre de sus hijas para ponerle un freno a la disputa y que se encontró con una respuesta inesperada. “Casa que propuse poner tanto la mitad de él como la mía a nombre de mis hijas y que nunca más pague nada. Asegurando así sus derechos”, señaló.

Como cierre, recordó cómo reaccionó Matías Defederico cuando le propuso que la propiedad esté completamente a nombre de las nenas. “¿Saben qué contestó el señor? 'Ni en pedo para que metas un macho ahí adentro como ya metiste antes' (Por mi ex pareja que ustedes saben que esté muy bien económicamente). Y si hay algo que no necesitaba era vivir de mí, por el contrario, pagaba el colegio de mis hijas, ese macho sin ser padre de ellas”, concluyó en referencia a Martín Baclini.

Qué había dicho la madre de Matías Defederico sobre una de las camionetas de Cinthia Fernández

La semana pasada, en diálogo con A la Tarde (América), Analía Frascino no solo puso en duda la internación de Francesca en Punta Cana, sino que también habló de la camioneta blindada que usa para moverse en la ciudad.

“Pone la camioneta a nombre de otra persona para no pagar los juicios que debe. Entonces rompe las bol… con plata, pero no paga lo que debe. Ella le hace juicio a todo el mundo, pero no le paga a nadie”, disparó su exsuegra.

Por otra parte, también se refirió a la cautelar que le envió la bailarina culpándola de sacar a la luz que en el colegio donde asisten sus hijas estarían juntando firmas para echarlas. “Todo lo que digo, yo lo demuestro. Ninguna denuncia me hizo, recién ahora me llega una cautelar”, señaló.