Cinthia Fernández mostró que Matías Defederico le depositó $113 mil menos de cuota alimentaria

Pese a que se separaron en 2017, Cinthia Fernández y Matías Defederico aún no consiguen mantener una buena relación. En las últimas horas, la panelista de “Momento D” compartió en sus redes sociales cuánto dinero le depositó su ex de cuota alimentaria.

Según lo estableció la Justicia, a Defederico le toca abonar mensualmente 168.828 pesos por las tres hijas que tiene junto a Cinthia. Sin embargo, tras ser consultada por una seguidora en Instagram, la bailarina mostró una captura de pantalla en la que se puede ver un depósito bancario de 55.000 pesos con fecha del 6 de junio.

Anteriormente, Fernández había manifestado que ese monto no le es suficiente para la crianza de Charis, Bella y Francesca y solo llega a cubrir galletitas, lácteos y artículos de higiene personal. Y agregó: “Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”.