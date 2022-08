Con temática de autos y al aire libre: así fue la fiesta de cumpleaños de Amancio

Con un sol radiante y una temperatura agradable, el día se prestó ideal para la gran fiesta que la China Suárez organizó en su casa de Polvorines. El evento tenía un motivo muy especial: el segundo cumpleaños de Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña.

Fiel a su costumbre, ella no tardó en publicar muchos detalles del festejo en sus redes sociales. Y, cuando se repasan esos posteos, si algo queda claro es que el nene es fanático de los autos, ya que esa fue la temática en la que se basó toda la decoración: desde los manteles y el candy bar, pasando por el pelotero, y hasta la torta.

Todo tenía que ver con el mundo automotor. Incluso, las imágenes muestran que el cumpleañero se subió a un auto de carrera para chicos al que incluso se encargó de cargarle combustible. La fiesta de sus sueños.

Benjamín Vicuña no estuvo presente y esta tarde compartió imágenes de una salida con Beltrán y Benicio, frutos de su amor con Pampita. Sin embargo, ya había pasado el viernes con Amancio -el día del cumpleaños del nene- y también le dedicó emotivas palabras a través de Instagram.

La China Suárez mostró la decoración que eligió para el cumpleaños de su hijo Amancio. (Foto: Instagram / sangrejaponesa)

“Te voy a llenar de besos siempre, siempre. Te voy a acompañar un pasito atrás, medio metro, para ayudarte si tropiezas. Si es chica la caída, te dejaré caer y luego levantarte; si el tropezón es grande, te daré mi mano de forma distraída para que solo nosotros sepamos que estoy, siempre. Amancio de amaneceres calmos. Seré tu padre y Sancho Panza. Gracias por tanto amor en este día, tu día. Feliz cumpleaños, caballero”, publicó el actor.

La China Suárez mostró la decoración que eligió para el cumpleaños de su hijo Amancio. (Foto: Instagram / sangrejaponesa)

La China siguió uno de los consejos de Wanda y se grabó comiendo pizza en el auto

Wanda Nara disfrutaba de sus vacaciones en Ibiza cuando fue fotografiada por los paparazzis, que filtraron imágenes suyas sin retoques ni filtros. Ante la repercusión que tuvieron esas instantáneas, la mediática hizo un descargo en Instagram donde expresó: “Chicas... si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo empiecen a darle a las pizzas sin culpa".

Lo llamativo fue que este viernes Eugenia Suárez se filmó dentro de su auto comiendo una porción del plato recomendado por la empresaria mediática. “Parada técnica, mi pizza favorita”, escribió la artista mostrando una porción de mozzarella y otra de fainá para promocionar el local ubicado en Chacarita.

Rápidamente, la cuenta de El Ejército de LAM se refirió a los dichos de la empresaria mediática y señaló: “Wanda dice 'Vayan, coman pizza'. ¿Y quién va y come? #LAM”.

La China Suárez sigue los consejos de Wanda Nara. (Foto: Captura Twitter /@elejercitodelam)

El posteo dividió las aguas en redes sociales, donde varios usuarios se mostraron a favor de la actriz y apuntaron contra el ciclo conducido por Ángel de Brito por “fomentar el odio” contra la novia de Rusherking.

“¡Pero mirá qué hermosa! La que puede puede y la que no, les vende el mensajito de aceptación que ni ella se cree, la China siempre generosa dándoles de comer porque sino la nombran, no tienen repercusión”, “Ella siempre se muestra comiendo pizza, no pueden vivir sin la China”, “¿Hasta cuándo van a seguir fomentando el odio contra la China? Acosadores, déjenla en paz”, “Qué trauma tienen con la China”, fueron algunos de los mensajes.