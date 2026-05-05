La Justicia de Brasil ratificó la condena a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

La Justicia de Brasil confirmó este martes la condena a seis años de prisión del actor Juan Darthés en el marco de la causa por violación denunciada por su colega Thelma Fardin. La decisión fue adoptada por el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región, que rechazó los planteos presentados por la defensa del actor y avanzó con la ratificación de la sentencia dictada previamente en junio de 2024.

El fallo establece que los hechos denunciados fueron debidamente probados, y remarca que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia judicial. De este modo, la resolución consolida el criterio adoptado por la Justicia brasileña en relación con una causa que se remonta a diciembre de 2018, cuando Fardin formalizó la denuncia.

La condena implica un régimen semiabierto, lo que determina que Darthés deberá pasar las noches en prisión, pero tendrá la posibilidad de salir durante el día. Esta modalidad fue confirmada por fuentes cercanas a la causa a la Agencia Noticias Argentinas, en línea con lo dispuesto por el tribunal.

Los hechos denunciados y el contexto

La denuncia presentada por Thelma Fardin refiere a un episodio ocurrido en 2009, durante una gira en Nicaragua de la tira juvenil Patito Feo. Según el testimonio de la actriz, en ese momento fue abusada sexualmente por Darthés.

Los datos del caso son contundentes:

Año del hecho denunciado: 2009

2009 Lugar: Nicaragua

Nicaragua Contexto: gira de la tira juvenil Patito Feo

gira de la tira juvenil Edad de la víctima: 16 años

16 años Edad del acusado: 45 años

Estos elementos fueron centrales en el desarrollo del proceso judicial, que finalmente derivó en la condena ahora confirmada.

La estrategia de la defensa y su rechazo

Tras la sentencia inicial de junio de 2024, los representantes legales de Juan Darthés interpusieron diversos recursos con el objetivo de revertir la condena. Sin embargo, el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región desestimó todos los planteos, consolidando así la decisión judicial.

El fallo reafirma que no existen fundamentos para modificar la sentencia, lo que implica un cierre significativo en términos procesales dentro de esta instancia. La Justicia brasileña, en este sentido, sostuvo la validez de las pruebas y del proceso llevado adelante.

Cabe recordar que Darthés, quien participó en producciones como Dulce amor y Los ricos no piden permiso, sostuvo a lo largo del tiempo su inocencia. Tras el inicio de la denuncia, el actor viajó a Brasil, país del cual es oriundo, y fue allí donde continuó el proceso judicial.

La respuesta de Thelma Fardin

Tras conocerse la confirmación de la condena, Thelma Fardin realizó un extenso descargo a través de sus redes sociales. En su mensaje, expresó con contundencia: "Ganamos otra vez", sintetizando el impacto personal y colectivo del fallo.

La actriz agradeció especialmente a sus abogados, Carla Junqueira y Martín Arias, así como a sus seres queridos, amigos y a quienes brindaron testimonio en la causa. También hizo una mención particular a su colega Calu Rivero, reconociendo su acompañamiento.

En su mensaje, Fardin puso el acento en la dimensión colectiva del proceso:

"A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias, se cruzan en la calle y se les pianta una lágrima. Nos curamos entre todas", afirmó, subrayando el impacto social del caso.

Además, dedicó palabras a su entorno más cercano:

A su madre: "soy hija de sus batallas"

A su pareja actual, Nicolás Riera: "por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar"

Estas declaraciones reflejan no solo el alivio ante el avance judicial, sino también la construcción de un relato que trasciende lo individual.