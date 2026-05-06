Maru Botana cerró uno de sus locales más emblemáticos: el motivo

La reconocida cocinera Maru Botana anunció el cierre de uno de los locales más emblemáticos de su trayectoria gastronómica, una pastelería ubicada en la calle 11 de Septiembre 1982, en el barrio de Belgrano. La noticia, confirmada por la propia chef junto a su equipo, marca el final de un ciclo de más de dos décadas y abre al mismo tiempo una nueva etapa para la marca.

El local, que funcionó durante 22 años, se consolidó como un punto de referencia para los amantes de la repostería. A lo largo de ese tiempo, el espacio se convirtió en un clásico del barrio, donde generaciones de clientes encontraron una propuesta que marcó tendencia dentro del universo de las delicias dulces.

El anuncio generó una fuerte reacción entre quienes frecuentaban el lugar, no solo por su permanencia en el tiempo, sino también por el valor simbólico que adquirió dentro de la identidad gastronómica de la zona.

Un adiós cargado de emoción

La despedida del local no estuvo exenta de emociones. A través de un video, Botana expresó el significado personal que tuvo ese punto de venta en su carrera profesional. "Estamos tristes", manifestó, al reconocer el peso histórico del espacio dentro de su recorrido.

La frase sintetiza el sentimiento que acompañó el anuncio, en el que se combinan la nostalgia por el cierre y la expectativa por lo que vendrá. El local de Belgrano no fue simplemente una sucursal más, sino un escenario donde se consolidó una identidad culinaria que logró trascender en el tiempo. Ese mismo mensaje, sin embargo, incluyó una mirada hacia adelante. La cocinera dejó en claro que el cierre no implica el final del proyecto, sino una transformación que permitirá continuar con la actividad en un nuevo espacio.

Un nuevo comienzo en otra dirección

Lejos de significar una despedida definitiva, la marca inicia una etapa de renovación con su traslado a una nueva ubicación en la calle Migueletes 921. Allí continuará desarrollando su propuesta, manteniendo la esencia que la caracterizó desde sus inicios.

El cambio de dirección representa una reconfiguración del proyecto, que busca sostener su identidad mientras se adapta a una nueva etapa. En este sentido, la continuidad del emprendimiento aparece como un elemento central para comprender la decisión.

La historia de la pastelería se remonta a 1993, cuando Botana dio sus primeros pasos impulsada por el chef Francis Mallmann. Desde entonces, el crecimiento fue sostenido, con la apertura de distintas sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y la expansión internacional con un local en Barcelona.

Impacto en las redes sociales

El cierre del local de Belgrano generó un inmediato impacto en redes sociales, donde seguidores y clientes habituales compartieron recuerdos vinculados a su experiencia en el lugar. La reacción evidenció el vínculo construido a lo largo de los años entre la marca y su público.

En ese intercambio digital, predominó una combinación de nostalgia y acompañamiento, con mensajes que recordaban momentos vividos en el local y otros que celebraban la continuidad del proyecto en su nueva ubicación.

Este fenómeno refleja el lugar que ocupó la pastelería dentro de la vida cotidiana de muchos clientes, quienes encontraron en ese espacio no solo una propuesta gastronómica, sino también un punto de encuentro.

Una marca en transformación

El cierre del local de 11 de Septiembre 1982 puede interpretarse como el final de una etapa que dejó una huella significativa en la escena gastronómica. Al mismo tiempo, el traslado a Migueletes 921 marca el inicio de un nuevo capítulo para una marca que supo consolidarse a lo largo del tiempo.

En ese proceso, se destacan algunos elementos clave:

Más de 22 años de historia en un mismo local

Origen del proyecto en 1993

Expansión con múltiples sucursales en Buenos Aires

Presencia internacional en Barcelona

La transición entre ambos espacios no implica una ruptura, sino una continuidad bajo nuevas condiciones. La propuesta se mantiene, al igual que el equipo que la sostiene, en una apuesta por preservar la esencia construida durante décadas.