Coti de "Gran Hermano 2022" enfrentó a Alfa y lo acusó de "machista"

Luego de la salida de Walter “Alfa” Santiago de “Gran Hermano 2022” y de los debates junto a Santiago del Moro, el hombre de 61 años visitó a Robertito Funes Ugarte en “La noche de los ex”. En el programa del viernes, el fierrero se enfrentó duramente con su ex compañera Coti, quien hasta llegó a acusarlo de ser “machista”.

Los participantes del reality de Telefe no mantuvieron una buena relación en la casa y tampoco parecen tenerla en el exterior. Si bien han sido muchas las discusiones que protagonizaron la novia de Conejo y el sexagenario, hubo un entredicho sexual que llevó a Alfa a la placa de nominación y el cual Coti no pudo olvidar.

Mientras el conductor y los ex “GH” debatían sobre el paso de Walter Santiago por Gran Hermano, la joven de 20 años tomó la palabra y enfrentó al coleccionista de autos. “Yo sé que es un juego, pero a mi me hostigaste y me trataste de traidora”, comenzó diciendo la correntina.

“Dijiste que yo no podía haber utilizado la palabra `hostigar´, porque Conejo me decía todo lo que tenía que decir. Yo puedo pensar por mí misma”, aseguró enfurecida Coti.

Y lanzó: “¿Qué voy a pensar de una persona machista que piensa que las mujeres no pueden pensar por sus propios medios?”.

A su vez, Alfa buscó defenderse y le recordó a la participante oriunda de Corrientes una situación que él vivió con los varones de la casa. “Era un juego. Ellos dijeron que iban a darme una pastilla para que me dé un bobazo”, destacó el sexagenario.

Sin embargo, frente a las palabras de Walter Santiago, Coti refutó: “Pero vos me dijiste a Daniela que la iban a encontrar muerta en la pileta”.

La gala de eliminación del domingo llega con una placa multitudinaria: Daniela, Camila, Nacho y Lucila - “La Tora”. Aunque, se espera con ansias el ingreso de seis nuevos participantes a la casa, durante la noche del lunes.