Coti Romero dijo que Romina es millonaria y la fulminó: "Es la reina de la mentira"

Una de las razones por las que Coti abandonó Gran Hermano (Telefe) fue porque el público leyó muy mal una jugada que hizo la correntina. La joven votó en una espontánea a Julieta y a Daniela, cuando en la cara les había dicho que no iba a nominar a ninguna mujer. Cuando supo lo que pasó, Romina fue una de las primeras en ponerse en contra. Ahora, las cosas se dieron vuelta.

En la edición de este domingo, la joven jugadora lanzó un dato del que no se tiene ningún tipo de constancia, solo su palabra y la de otra ex concursante, Martina, que abandonó el juego en las primeras semanas: las dos aseguraron que la exdiputada “es millonaria”.

Qué dijo Coti sobre el dinero de Romina

La opinión de Coti sobre Romina ocurrió luego de que estuvieran analizando, en el piso del Debate de Gran Hermano, la fuerte pelea que habían tenido la exdiputada y Alfa con Ariel por la parrilla.

“No te llama la atención lo que Ariel saca a Alfa”, preguntó Santiago del Moro a la correntina. “Me parece que Alfa tiene miedo de que Ariel tenga información de afuera que lo pueda afectar”, comentó. Entonces, como si lo hubiera tenido preparado, empezó su argumentación contra su excompañera.

“Pero dejame decir algo, más allá de que es la 'reina de la salmuera', Romina es la reina de la mentira. Me sorprendí hoy con que es millonaria y no está ahí por las hijas al final”, sostuvo, haciendo referencia a lo que siempre dijo la exdiputada sobre su objetivo en el juego.

Sobre las palabras de Coti, Martina, también sentada en el Debate, aportó su granito de bronca contra Romina. “Es la que mejor la está jugando. La jugó de pobre, la que lo hace por las hijas y tiene más guita que todos nosotros”, lanzó.

La insólita comparación que hizo Coti con Messi

Desde que salió de la casa, Coti Romero se convirtió en una de las participantes de las que más se sigue hablando. En las últimas horas, la correntina publicó un tuit en el que se comparó de manera insólita con Lionel Messi. Coti Romero de Gran Hermano se comparó con Lionel Messi y no la perdonaron (Foto: Twitter)

“Si hasta a Messi lo critican, ¿cómo no me van a criticar a mí?”, tuiteó. Fue entonces que los usuarios no tardaron en mostrarse indignados por la frase que lanzó la exparticipante y la atacaron duramente.

“Pero Messi es relevante en la sociedad y en el mundo, vos no”, “se comparaba con Messi”, “no te compares con Messi, por el amor de Dios”, “Dios, cómo te vas a comparar con Messi, inmunda”, “Messi ganó el Mundial, a vos te eliminaron de GH”, fueron algunos de los comentarios que expresaron enojo por la frase de la rubia.

No todo fueron críticas, porque del otro lado de la grieta estuvieron los que bancaron las palabras de la novia del Cone: “Volvé Coti, queremos lío, bardo, sangre y destrucción angelical”; “Re clara la tenés Correntina Cuchillera Sapucai”; “Si Jesús tropezó, ¿por qué Coti no habría de hacerlo?”; “e haría una remera con esa frase”.