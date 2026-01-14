Cris Morena lanza un exclusivo campamento musical en Uruguay: ¿cuánto cuesta la experiencia?

Cris Morena volvió a posicionarse en el centro de la escena artística con el lanzamiento de una propuesta que combina música, formación creativa y contacto con la naturaleza. A través de sus redes sociales, la reconocida productora anunció la realización de un campamento musical en Uruguay, una iniciativa que rápidamente generó repercusión, entusiasmo y también polémica por su carácter exclusivo y su elevado costo.

El proyecto, impulsado desde su plataforma Otro Mundo en conjunto con Portal Bosque, fue presentado como "un retiro intensivo de creación musical en la naturaleza", una experiencia pensada para artistas que buscan profundizar su proceso creativo en un entorno alejado de lo urbano. Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la propuesta despertó múltiples reacciones entre seguidores de la productora, músicos emergentes y usuarios de redes sociales.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el campamento contará con la mentorÍa de Tomás Mayer Wolf y Andrés Rot, dos referentes de la escena musical contemporánea, y tendrá además la participación especial de la propia Cris Morena, cuya trayectoria está íntimamente ligada al desarrollo de talentos juveniles y a la producción de contenidos musicales que marcaron a varias generaciones.

La experiencia tendrá una duración de cinco días, durante los cuales los participantes compartirán una convivencia intensiva enfocada en la composición musical, la improvisación, la producción sonora y la exploración creativa colectiva. El entorno natural elegido busca funcionar no solo como marco, sino como disparador artístico, favoreciendo la inspiración, la introspección y el trabajo colaborativo.

La primera edición del campamento está programada entre el 21 y el 26 de febrero, en una locación de Uruguay especialmente acondicionada para este tipo de actividades. La propuesta no está abierta al público en general: está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años que cuenten con experiencia previa en música, ya sea en composición, interpretación o producción.

Además, el acceso al retiro no es libre ni automático. Los interesados deberán atravesar un proceso de aplicación, que incluye la presentación de un formulario, un video personal y una audición, instancia en la que se evaluará el perfil artístico de cada postulante. Según se indicó, el objetivo es conformar un grupo reducido que favorezca el intercambio creativo y el trabajo personalizado.

En lo que respecta a los costos, la inscripción tiene un valor de 1.500 dólares, monto que cubre el alojamiento en habitaciones compartidas, todas las comidas y la totalidad de las actividades incluidas en el programa. El precio, sin embargo, no contempla pasajes ni traslados, lo que incrementa el presupuesto final para quienes viajen desde otros países.

Existe también la posibilidad de optar por un alojamiento individual, para quienes busquen mayor privacidad, mediante un adicional de 500 dólares. Este aspecto, sumado al valor base del retiro, fue uno de los puntos que más debate generó en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron la calidad de la propuesta y otros cuestionaron su carácter elitista.

Con este lanzamiento, Cris Morena refuerza su histórico vínculo con la música y la formación artística, apostando una vez más a experiencias que combinan desarrollo personal, comunidad y creatividad. El campamento musical se presenta así como una propuesta innovadora dentro del circuito de retiros artísticos de la región, y promete convertirse en uno de los eventos más comentados del verano.