Crisis final: Wanda Nara confirmaría su separación tras una fuerte amenaza de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a estar en boca de todos por los nuevos rumores de separación. Esta vez, aseguran que él no está nada contento con el nuevo trabajo de la empresaria en la Argentina -donde se desempeña como investigadora del programa ¿Quién es la máscara?-, y ella se habría cansado.

“Me llega información de una editorial importante que tendrá su tapa próximamente en donde se confirma esto. Seguramente los protagonistas salgan a poner paños fríos, pero te vamos a mostrar con pruebas por qué pasa esto. Ellos se venían mostrando juntos en redes y todo parecía normal, pero parece que se complicó con la firma del contrato del club turco”, explicó Luli Fernández al aire de Socios del espectáculo.

La panelista añadió que el futbolista amenazó a su mujer con una frase sobre su carrera deportiva. “Si vos no venís a Turquía yo no firmo”, le habría dicho, y para que él no colgara los botines se trasladó a Estambul junto a sus cincos hijos. El jugador le vive declarando su amor en Instagram, pero ella se muestra distante. Sin embargo, en las redes no dudan de que todo es un invento para acaparar la atención, como ocurrió con la difusión del audio donde ella reconocía que iba a pedirle el divorcio.

Mauro Icardi y Wanda Nara ¿se viene el divorcio? (@galatasaray).

La nueva vida de Wanda Nara en Estambul

La mediática se reunió con los dirigentes del club Galatasaray una semana antes de que se conociera la noticia del pase de Mauro Icardi, que fue recibido por una multitud en el aeropuerto. A su lado estuvieron firmes sus hijas Isabella y Francesca, además de Valentino, Constantino y Benedicto, los nenes que Wanda tuvo con Maxi López.

Para ella no fue fácil trasladarse a Turquía, ya que tiene miedo de que los chicos no se adapten. Sin embargo, dos días después de haber aterrizado ya había conseguido colegio para ellos y sintió mucho alivio, ya que estaba preocupada por ese tema.

Wanda Nara se mudó a Turquía con Mauro Icardi y sus cinco hijos (Foto: Instagram / wanda_nara).

Según detallaron en LAM, Wanda Nara le hizo varios pedidos a los directivos del nuevo equipo de su marido. Quiso un hotel cinco estrellas para toda la familia, seguridad las 24 horas, un chef a disposición y choferes atentos durante todo el día. En estos días regresará a Estambul para buscar una casa confortable que se adapte a sus necesidades, y luego volará a París para organizar la mudanza y reencontrarse con sus mascotas.

Mauro Icardi y Wanda Nara vivirán en Turquía por 12 meses. (Foto: instagram/mauroicardi)

La modelo está emocionada por su nueva vida en Turquía, lo que despejaría cualquier tipo de crisis con Icardi, aunque se esté rumoreando lo contrario.