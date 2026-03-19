¿Cuál fue el gesto de Emilia Mernes que desató el enojo de las esposas de la Scaloneta?

La escena comenzó a agitarse en las últimas horas cuando la cantante Emilia Mernes quedó en el centro de un escándalo mediático tras una ola de unfollows que no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales.

El foco principal se posó en su vínculo con Tini Stoessel, con quien —según especulaciones— habría atravesado un reciente quiebre de amistad. Si bien el conflicto entre ambas artistas no sería nuevo, ya que dataría de semanas atrás, la situación escaló cuando los fanáticos detectaron un gesto concreto: Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram.

Ese movimiento, aparentemente simple, desató una cadena de interpretaciones y teorías que rápidamente se multiplicaron en redes, alimentadas por el historial compartido entre ambas figuras del pop argentino.

La polémica crece: nuevos nombres y vínculos inesperados

El episodio tomó mayor dimensión cuando se sumaron otros nombres a la lista de desvinculaciones digitales. Entre ellos, uno que sorprendió particularmente: Antonela Roccuzzo.

La inclusión de la esposa de Lionel Messi en este entramado elevó el conflicto a otro nivel, conectándolo con el entorno de la Selección argentina. La atención dejó de centrarse únicamente en la industria musical para involucrar también al círculo íntimo de los campeones del mundo.

La intervención mediática: versiones y reconstrucción de los hechos

Fue la panelista Yanina Latorre quien tomó la posta para intentar ordenar la información. A través de sus historias y luego en su programa, Latorre buscó explicar el motivo detrás del unfollow de Roccuzzo hacia Emilia.

Según relató, el distanciamiento habría tenido su origen en una cena compartida por la familia Messi junto a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, encuentro que habría actuado como catalizador de tensiones preexistentes.

Sin embargo, la panelista fue más allá al afirmar que el malestar no sería reciente, sino que se remontaría a un episodio anterior de alto perfil.

El origen del conflicto: una fiesta tras la gloria mundial

De acuerdo con Latorre, el supuesto rechazo hacia Emilia Mernes por parte de las parejas de los jugadores de la Selección —popularmente conocidas como "las botineras"— tendría su raíz en los festejos posteriores al triunfo en el Mundial de Qatar 2022.

En ese contexto, describió una celebración íntima:

"Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres... una fiesta familiar", explicó.

El punto de quiebre habría sido la presencia inesperada de Emilia en ese ámbito. Según la versión difundida:

La cantante se presentó en la fiesta familiar.

Su actitud y comportamiento fueron considerados inapropiados para el contexto.

Se mencionó una "mirada provocativa" que generó incomodidad.

Latorre fue contundente al reconstruir la escena:

"A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar".

Percepciones y tensiones: la mirada del entorno

El relato mediático profundiza en la percepción que habría generado la artista en ese entorno. La escena fue descripta como un contraste marcado:

Un clima de celebración familiar, con abrazos, cantos y euforia compartida.

La irrupción de una figura externa, definida como "una diosa con esos atuendos que usa".

Esa combinación, según la versión difundida, no habría sido bien recibida.

"Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa... y claro, no gustó", concluyó Latorre.

Un conflicto en evolución

El episodio actual, marcado por los unfollows y las especulaciones, aparece así como la manifestación más reciente de una tensión previa. La conexión entre el mundo del espectáculo y el entorno de la Selección argentina agrega complejidad a una trama donde los gestos digitales funcionan como disparadores de debates más profundos.

Sin declaraciones oficiales de las protagonistas, el caso se sostiene —por ahora— en reconstrucciones mediáticas y lecturas de redes sociales, donde cada movimiento es interpretado como una señal. En ese terreno, el conflicto entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y figuras cercanas a la Scaloneta continúa abierto, alimentando la atención pública y dejando en evidencia cómo lo privado y lo público se entrelazan en la era digital.