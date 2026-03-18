La Provincia eleva el salario docente a $870 mil y los gremios definen en consulta

En el marco de la tercera reunión de conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial presentó una nueva propuesta salarial destinada a los docentes, en un intento por destrabar un conflicto que se ha extendido durante semanas. El anuncio estuvo a cargo de la ministra de Trabajo, Verónica Soria, quien actuó como representante la Provincia durante el encuentro realizado en el CAPE.

La oferta fue calificada como "superadora" respecto de las anteriores y establece un incremento del salario mínimo docente a $870 mil a partir del mes de marzo, lo que implica una suba respecto del mínimo actual de $850 mil. Este esquema contempla la garantía de hasta dos cargos en esta situación, tomando como referencia al maestro de grado como base de todos los arreglos.

El planteo fue presentado como un anuncio formal, independientemente de la aceptación o rechazo por parte de los gremios que integran la negociación.

Detalles de la propuesta

El ofrecimiento del Ejecutivo no se limita únicamente al aumento del básico, sino que incorpora un esquema de actualización que busca dar previsibilidad en el tiempo. Entre los principales puntos técnicos se destacan:

Salario mínimo docente: $870 mil desde marzo.

Base de cálculo: maestro de grado.

Cobertura: hasta dos cargos garantizados en esa condición.

Actualización desde julio: bimestral y acumulativa por IPC.

Acuerdos previstos: julio, septiembre, noviembre y enero de 2027.

Punto índice: aumento al 8,5% en marzo.

Actualización del punto índice: desde mayo, bimestral y acumulativa por IPC.

Valor proyectado del punto índice: 2.022,74.

Este conjunto de medidas fue presentado como parte de una estrategia integral para recomponer los ingresos docentes, con ajustes periódicos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los gremios, entre la consulta y las críticas

La propuesta fue recibida por los gremios que integran la Intersindical Docente, entre ellos ATECA, SIDCA y SADOP, además de SUTECA y UDA, que también participaron del encuentro.

Desde el sector sindical, la postura no es unificada. Si bien todos coincidieron en avanzar con la consulta a las bases, algunos ya expresaron reparos sobre el alcance de la oferta. En este sentido, tanto SUTECA como UDA adelantaron que consideran lo ofrecido como "poco superador", marcando una distancia inicial respecto de la posición oficial.

Por su parte, Mariana Ventrice, secretaria adjunta de SIDCA, manifestó en declaraciones a Radio Valle Viejo que durante la reunión se ratificó un reclamo clave: la titularización masiva. Según explicó, el planteo sindical es que este proceso se realice "por cambio de situación de revista en relación a la última titularización que se hizo de idéntica manera".

Ventrice señaló que esta es la modalidad que están solicitando, en contraposición a la propuesta del Ejecutivo de conformar una comisión para evaluar las alternativas.

Consulta a las bases y definición inminente

Uno de los aspectos centrales del proceso en curso es la decisión de someter la propuesta a la evaluación de los docentes. Según confirmó Ventrice, la oferta será puesta a consideración de las bases, y la respuesta se dará a conocer el próximo viernes.

En relación al aumento del salario mínimo a $870 mil, la dirigente aclaró que, si bien se trata de un anuncio que el Ejecutivo considera definitivo, los gremios igualmente avanzarán con la consulta antes de tomar una posición formal.

El resultado de este proceso será determinante para el futuro inmediato del conflicto. En caso de que la propuesta no sea aceptada, se abre un abanico de posibilidades dentro del marco de la conciliación. Según lo expresado por Ventrice, podrían darse distintos escenarios:

Una prórroga de la instancia de negociación.

La liberación de las partes, lo que habilitaría el inicio de una nueva etapa de reclamos.

Este último escenario implicaría el cierre de la conciliación obligatoria sin acuerdo, con la consecuente reconfiguración del conflicto entre el Gobierno y los gremios docentes.

Un conflicto en etapa decisiva

La oferta presentada por la Provincia introduce modificaciones concretas en el esquema salarial y en los mecanismos de actualización, pero su aceptación aún está en suspenso. La consulta a las bases se convierte así en el eje central de una definición que podría llegar el próximo viernes.

Mientras tanto, las diferencias persisten, especialmente en torno a la valoración de la propuesta y a reclamos estructurales como la titularización masiva. En este contexto, el conflicto docente en Catamarca atraviesa una etapa decisiva, en la que el consenso o la profundización de la disputa dependerán de la respuesta de los trabajadores de la educación.