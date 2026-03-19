Andrea del Boca salió de Gran Hermano en ambulancia

Un mes de encierro y una salida inesperada

Lo que comenzó como una de las apuestas más fuertes de la presente edición de Gran Hermano, el reality insignia de Telefe, ha tomado un giro dramático y preocupante. A punto de cumplirse un mes de encierro, la convivencia y la competencia han quedado en un segundo plano tras conocerse el delicado estado de salud de una de sus participantes más prominentes: Andrea del Boca.

Este jueves, la calma habitual de la casa más famosa del país se vio interrumpida por un operativo sanitario de urgencia. La actriz, que venía manifestando dolencias físicas en los últimos días, debió ser retirada del juego en una ambulancia y derivada de forma inmediata a una clínica privada para recibir atención médica especializada y monitoreo constante. El despliegue de los servicios de emergencia dentro del predio de Martínez generó un impacto inmediato en el clima del programa, que hasta el momento no había enfrentado una situación de tal magnitud con una figura de su relevancia.

El cuadro clínico: Hipertensión y malestares intestinales

La incertidumbre sobre el estado de la participante creció exponencialmente en las redes sociales, lo que obligó a figuras cercanas al programa a esclarecer la situación de manera pública. Laura Ubfal, reconocida periodista y panelista del ciclo, fue la encargada de confirmar la noticia y brindar los detalles técnicos del parte médico inicial a través de su cuenta oficial en la plataforma X. Según la información proporcionada por la cronista, el cuadro que motivó la salida de la actriz no fue una decisión repentina, sino el desenlace de un malestar persistente que ya estaba siendo monitoreado de cerca por los especialistas del canal.

La situación clínica de Del Boca se vio agravada por episodios de presión alta que requirieron seguimiento cercano, sumados a una serie de temas intestinales que afectaron su normal desempeño y bienestar durante la convivencia. Antes de determinarse el traslado en la unidad móvil, la actriz fue evaluada por un total de tres médicos diferentes en el transcurso de los últimos días dentro de la propiedad. A pesar de las intervenciones iniciales en el confesionario y el área médica de la casa, los profesionales consideraron que no era posible garantizar su estabilidad sin un entorno hospitalario, lo que derivó en la decisión conjunta entre la producción y el equipo de salud para proceder con la derivación externa.

Contra las especulaciones: La palabra de la producción

En el complejo ecosistema de un reality de esta magnitud, los rumores suelen correr más rápido que los hechos verificados. Ante las diversas teorías que comenzaron a circular sobre una posible estrategia de juego, un guion preestablecido o un abandono voluntario disfrazado de urgencia, Laura Ubfal fue tajante en su comunicación para cortar de raíz cualquier sospecha infundada. La periodista enfatizó que la salida en ambulancia fue una necesidad real y tangible, solicitando a la audiencia y a los usuarios de redes sociales que dejen de especular con otros motivos, confirmando que la actriz realmente atraviesa problemas de salud que requieren seriedad.

Esta aclaración busca proteger la integridad física y la imagen de la artista, subrayando que el protocolo activado responde a estándares médicos y no a necesidades narrativas del show. El hecho de que fuera necesaria la intervención de una ambulancia y el traslado a una clínica subraya que la situación reviste una importancia que trasciende las cámaras y el esquema de entretenimiento del programa, priorizando la vida de la concursante por sobre cualquier otra consideración de producción.

El futuro de la actriz en el certamen

La salida de una figura de la trayectoria de Andrea del Boca en estas condiciones críticas enciende todas las alarmas en las oficinas de Telefe. A pocas horas de alcanzar la marca simbólica del primer mes de encierro, el impacto emocional para el resto de sus compañeros de casa es palpable, mientras que para el canal representa un desafío logístico de cara a las próximas galas. La producción se encuentra ahora en una etapa de espera, aguardando los informes médicos definitivos para evaluar los pasos a seguir dentro del juego.

Por el momento, la prioridad absoluta de la actriz es lograr la recuperación de su salud intestinal y la estabilización definitiva de sus niveles de presión arterial bajo supervisión profesional. Se espera que, tras la realización de los estudios de laboratorio y el seguimiento correspondiente en la clínica, se determine si su salida es de carácter transitorio o si la persistencia de estos problemas de salud marcarán el final definitivo de su participación en esta edición de Gran Hermano, dejando un vacío significativo en la competencia.