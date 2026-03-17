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"Festi Solidario Rock" : la música que une por la salud de Miqueas Alaniz Rasgido

El evento se realizará el 21 de marzo en el Club Tesorieri con el objetivo de recaudar fondos para Miqueas Alaniz Rasgido que atraviesa una compleja situación de salud.

17 Marzo de 2026 20.17

El "Festi Solidario Rock" se organiza con un objetivo de brindar apoyo a Miqueas Alaniz Rasgido, un niño cuya salud se ha visto gravemente afectada tras una presunta negligencia médica en el Hospital de Niños Eva Perón. La complejidad de su situación obligó a la familia a trasladarse a Tucumán para recibir la atención especializada que requiere, una decisión que implica no solo el estrés emocional de un cambio de ciudad, sino también significativos gastos médicos y de estadía.

La iniciativa del festival surge como una respuesta comunitaria a esta difícil circunstancia, buscando no solo recolectar recursos económicos, sino también brindar acompañamiento emocional a la familia de Miqueas, generando un espacio de solidaridad y concienciación sobre la importancia de la atención médica especializada.

El festival se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 22 horas en el Club Tesorieri, y tendrá un valor de entrada de $5.000. La organización ha diseñado un programa que combina música en vivo, espectáculos artísticos y entretenimiento interactivo, con la intención de atraer a distintos públicos y garantizar una recaudación significativa.

Entre los artistas confirmados se destacan: Euforia, Ausbet, Regee Activo, Duo Remenbranzas, Prohibido Estacionar, Trio Rock, y desde La Rioja, Full House

Además de la música, el festival incluirá números de tango a cargo del profesor Javier Valdez, ofreciendo un espectáculo cultural diverso y atractivo para los asistentes. La jornada también contará con sorteos y regalos, buscando incentivar la participación de la comunidad y sumar aportes a la causa.

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Catamarca festival solidario Mala praxis Miqueas Alaniz Rasgido

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