"Festi Solidario Rock" : la música que une por la salud de Miqueas Alaniz Rasgido

El "Festi Solidario Rock" se organiza con un objetivo de brindar apoyo a Miqueas Alaniz Rasgido, un niño cuya salud se ha visto gravemente afectada tras una presunta negligencia médica en el Hospital de Niños Eva Perón. La complejidad de su situación obligó a la familia a trasladarse a Tucumán para recibir la atención especializada que requiere, una decisión que implica no solo el estrés emocional de un cambio de ciudad, sino también significativos gastos médicos y de estadía.

La iniciativa del festival surge como una respuesta comunitaria a esta difícil circunstancia, buscando no solo recolectar recursos económicos, sino también brindar acompañamiento emocional a la familia de Miqueas, generando un espacio de solidaridad y concienciación sobre la importancia de la atención médica especializada.

El festival se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 22 horas en el Club Tesorieri, y tendrá un valor de entrada de $5.000. La organización ha diseñado un programa que combina música en vivo, espectáculos artísticos y entretenimiento interactivo, con la intención de atraer a distintos públicos y garantizar una recaudación significativa.

Entre los artistas confirmados se destacan: Euforia, Ausbet, Regee Activo, Duo Remenbranzas, Prohibido Estacionar, Trio Rock, y desde La Rioja, Full House

Además de la música, el festival incluirá números de tango a cargo del profesor Javier Valdez, ofreciendo un espectáculo cultural diverso y atractivo para los asistentes. La jornada también contará con sorteos y regalos, buscando incentivar la participación de la comunidad y sumar aportes a la causa.