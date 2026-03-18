Tensión inesperada: Se conoció el conflicto que enfrentan Antonela y Messi

La reciente visita de Lionel Messi junto al plantel del Inter Miami a Donald Trump en la Casa Blanca generó una fuerte reacción en Argentina, particularmente en el ecosistema digital. Lo que en principio se presentó como una actividad institucional derivó rápidamente en un debate encendido en redes sociales, donde múltiples voces opinaron sobre la decisión del capitán de la Selección Argentina.

La controversia tomó volumen cuando la conductora Nati Jota expresó públicamente su crítica a través de X. Con un tono irónico, lanzó: "Para mí justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión", una frase que no tardó en viralizarse y convertirse en uno de los ejes del debate.

El impacto en el ecosistema del streaming

Lejos de quedar en un simple cruce de opiniones, el comentario de Nati Jota abrió un frente inesperado: una tensión entre el entorno de Messi y el canal de streaming Olga, vinculado a Migue Granados.

La relación entre Messi y Granados tenía antecedentes recientes, ya que el conductor había entrevistado al futbolista en Miami en 2023. Sin embargo, el episodio actual reconfiguró ese vínculo en el plano digital, generando especulaciones sobre posibles distanciamientos.

En este contexto, comenzó a tomar fuerza una narrativa que trascendía el hecho puntual para convertirse en una disputa simbólica dentro del mundo del entretenimiento digital argentino, donde las lealtades, los gestos en redes sociales y los posicionamientos públicos adquieren un peso cada vez mayor.

El dato clave: movimientos en redes y señales cruzadas

La periodista Yanina Latorre aportó información que profundizó el conflicto, al revelar detalles sobre el comportamiento en redes sociales tanto de Messi como de Antonela Roccuzzo.

Según Latorre, existen elementos concretos que delinean el mapa de relaciones digitales:

Messi nunca siguió la cuenta oficial de Olga.

Sí sigue —y continúa siguiendo— a Migue Granados.

Antonela Roccuzzo no sigue la cuenta del canal de streaming.

Antonela dejó de seguir a Nati Jota en Instagram tras la crítica.

Este último punto es particularmente significativo, ya que introduce un componente personal en una polémica originalmente pública. La decisión de Roccuzzo de dejar de seguir a la conductora fue interpretada como una respuesta directa y contundente frente a los cuestionamientos hacia su marido.

¿Un enojo que trasciende lo público?

Latorre fue más allá al sugerir que el comportamiento de Antonela podría estar vinculado a un momento de tensión más amplio: "Parece que en un enojo contra el marido dejó de seguir a mucha gente en estas horas", afirmó.

Este dato añade una capa adicional al conflicto, ya que no solo evidencia una reacción frente a terceros, sino que también deja entrever posibles repercusiones en la esfera privada de la pareja.

Al mismo tiempo, la periodista subrayó que Messi, a diferencia de lo que se especuló en redes, nunca dejó de seguir a Olga, lo que desmiente algunas de las versiones que circularon en X y que alimentaron el enojo de Granados.

Una polémica nacida en redes que escala a lo personal

El episodio pone en evidencia cómo las dinámicas digitales pueden amplificar situaciones y generar consecuencias inesperadas. Lo que comenzó como una visita institucional derivó en:

Un cuestionamiento público viral.

Una tensión entre figuras del streaming.

Movimientos estratégicos en redes sociales.

Y un posible impacto en el entorno personal de Messi.

En este escenario, las redes sociales no solo funcionan como plataformas de expresión, sino también como territorios donde se construyen y destruyen vínculos, muchas veces a partir de gestos mínimos como un follow o un unfollow.