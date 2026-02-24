Bombazo: Juliana Awada estaría en una relación con Felipe de Borbón, el rey de España

Un inesperado trascendido instaló un nuevo capítulo internacional en la vida sentimental de Juliana Awada. En las últimas horas, medios argentinos aseguraron que la empresaria estaría comenzando un romance con el rey de España, Felipe VI, luego de su separación de Mauricio Macri.

La versión fue difundida en televisión y rápidamente generó repercusión tanto en el ámbito político como en el mundo del espectáculo, al tratarse de dos figuras de alto perfil internacional.

Una "bomba internacional" en televisión

La información se conoció en el programa Intrusos, donde el periodista Rodrigo Lussich sorprendió a sus compañeros con lo que definió al aire como una "bomba internacional". Según detalló, existiría un supuesto acercamiento entre el monarca español y la ex primera dama argentina.

"Estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales", afirmó el conductor durante la emisión, subrayando el alcance de las versiones que comenzaron a circular.

En el mismo contexto, Lussich sostuvo que el rey estaría separado desde hace años de Letizia Ortiz, aunque por razones institucionales continuarían cumpliendo juntos con la agenda oficial. Este dato fue mencionado como parte del marco en el que se inscribe el supuesto vínculo.

El contexto tras la separación

El trascendido surge luego de la separación de Awada y Mauricio Macri, hecho que abrió una etapa de especulaciones sobre la vida privada de ambos. En ese escenario, la versión de un acercamiento con Felipe VI cobró notoriedad inmediata por su dimensión internacional.

La información adquirió aún más fuerza después de que en el programa de Moria Casán se señalara que Macri estaría iniciando un vínculo con Natalia Graziano, modelo y expareja del periodista Matías Martin. Esa versión alimentó las conjeturas sobre una nueva etapa sentimental para ambos exintegrantes de la pareja presidencial.

De este modo, las especulaciones en torno a Awada y Macri comenzaron a desarrollarse en paralelo, generando un escenario mediático de alto impacto.

Antecedentes y desmentidas

Cabe recordar que, tras la separación, Juliana Awada ya había sido vinculada con distintos empresarios. En su momento, esas versiones fueron desmentidas y no contaron con confirmación oficial.

En el caso del supuesto romance con el rey Felipe VI, hasta ahora no hubo declaraciones públicas por parte de ninguno de los protagonistas mencionados. La información circula exclusivamente como trascendido mediático, difundido en programas de espectáculos.

Trascendidos sin confirmación oficial

Por el momento, se trata de rumores que se replicaron en distintos espacios televisivos y que instalaron el tema en la agenda mediática. No existe confirmación oficial ni pronunciamientos directos que respalden las versiones.

El episodio evidencia cómo un trascendido televisivo puede adquirir dimensión política y diplomática cuando involucra a figuras de relevancia internacional. La combinación de nombres propios —una ex primera dama argentina y el rey de España— amplificó el impacto de la noticia en cuestión de horas.

Mientras tanto, el supuesto vínculo permanece en el terreno de la especulación. Sin declaraciones formales ni confirmaciones públicas, el rumor ya logró instalar un inesperado capítulo internacional en la vida sentimental de Juliana Awada, sumando un nuevo elemento a la conversación mediática en torno a su presente personal.