Daddy Yankee será actor y productor de una nueva serie de Netflix

El reconocido músico Daddy Yankee será el productor ejecutivo de Neón, que será una serie de comedia que se estrenará este año en la plataforma de streaming Netflix y también participará como actor en una aparición breve.

La información fue confirmada por Netflix, por lo que de esta manera Daddy Yankee formará parte de la serie creada por el periodista Shea Serrano en la que también como autor-productor participará Max Searle, quien también integró las comedias Two and a Half Men y The Ranch.

En tanto, también se confirmó que el rapero también tendrá como compañeros a Scooter Braun, James Shin y Scott Manson como productores ejecutivos, junto a Anne Clements, Kyle Vinuya y Demi Adejuyigbe.

Si bien Neón todavía no tiene fecha de estreno, se conoció que tendrá ocho capítulos y tendrá al protagonista (Tyler Dean Flores), un joven artista de reggaetón, que busca desarrollar su carrera hasta convertirse en la estrella de género más grande del mundo, junto a sus amigos.